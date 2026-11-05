Hongkonški aktivist Joshua Wong obsojen na novih deset let zapora

Hongkonško sodišče je danes 30-letnega prodemokratičnega aktivista Joshuo Wonga obsodilo na deset let zapora zaradi zarote za pozivanje tujim državam k uvedbi sankcij proti Kitajski in Hongkongu, poroča CNN. Wong, ki je za zapahi že od leta 2020, trenutno prestaja štiriletno in osemmesečno zaporno kazen zaradi spodkopavanja državne oblasti. Po prvotni sodbi bi moral biti izpuščen januarja prihodnje leto.

Wong je septembra priznal krivdo za sodelovanje z drugimi aktivisti pri prizadevanjih, da bi tuje države uvedle sankcije proti Kitajski in Hongkongu. Tožilstvo mu je očitalo, da je leta 2020, ko je Peking v nekdanji britanski koloniji uvedel sporni zakon o nacionalni varnosti, prek družbenih omrežij in stikov z ameriškimi politiki pozival k mednarodnemu pritisku na kitajske oblasti.

Med politiki, s katerimi so se srečevali aktivisti, sta bila tudi nekdanja predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi in takratni senator Marco Rubio, danes ameriški državni sekretar.

Po prvotni sodbi bi moral biti izpuščen januarja prihodnje leto. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Zatiranje političnega nasprotovanja?

Sodnik William Tam je primer označil za resen in poudaril, da so Wong in njegovi sodelavci pozive k sankcijam širili tudi po uveljavitvi zakona o nacionalni varnosti, med drugim prek zahodnih medijev. Čeprav je desetletna zaporna kazen visoka, mora po njegovih besedah odražati težo kaznivega dejanja.

Hongkonški voditelj John Lee je po razglasitvi sodbe dejal, da so Wong in njegovi sodelavci s svojim ravnanjem resno ogrozili državno suverenost, varnost in družbeno stabilnost. Hongkonške in kitajske oblasti vztrajajo, da je zakon o nacionalni varnosti, sprejet po množičnih protivladnih protestih leta 2019, prispeval k ponovni vzpostavitvi reda. Organizacije za človekove pravice pa opozarjajo, da je postal osrednje orodje za zatiranje političnega nasprotovanja in omejevanje svobode izražanja.

Wong je zaslovel že leta 2012, ko je kot 15-letnik vodil uspešne študentske proteste proti uvedbi kitajske državljanske vzgoje v hongkonške šole. FOTO: Alastair Pike/AFP

Od voditelja študentskih protestov do političnega zapornika

Wong je zaslovel že leta 2012, ko je kot 15-letnik vodil uspešne študentske proteste proti uvedbi kitajske državljanske vzgoje v hongkonške šole. Dve leti pozneje je postal eden osrednjih obrazov tako imenovanega gibanja dežnikov, v katerem je več tisoč protestnikov 79 dni zasedalo ključne mestne prometnice in zahtevalo več demokratičnih pravic, piše CNN.

Leta 2016 je soustanovil prodemokratično stranko Demosisto, ki je bila razpuščena po uvedbi zakona o nacionalni varnosti leta 2020. Istega leta so Wonga aretirali zaradi sodelovanja na neuradnih opozicijskih predhodnih volitvah. V odmevnem sodnem postopku proti 47 prodemokratičnim politikom in aktivistom je leta 2024 priznal krivdo za spodkopavanje državne oblasti in bil obsojen na štiri leta in osem mesecev zapora.

Wong je v pismu sodišču pred izrekom najnovejše kazni zapisal, da njegovega političnega delovanja nikoli ni vodilo sovraštvo. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Proces proti 47 opozicijskim predstavnikom je bil največji sodni pregon prodemokratičnega gibanja po uveljavitvi nove varnostne zakonodaje. Večina obtoženih je priznala krivdo, izrečene kazni pa so segale do desetih let zapora.

V zaporu študira pravo in spremlja razvoj umetne inteligence

Wong je v pismu sodišču pred izrekom najnovejše kazni zapisal, da njegovega političnega delovanja nikoli ni vodilo sovraštvo. Pojasnil je, da čas v zaporu namenja študiju prava in spremljanju tehnološkega razvoja, tudi umetne inteligence. Kot svojo najpomembnejšo željo za prihodnost je navedel, da bi po prestani kazni lahko skrbel za ostarela starša.

Pred današnjo obravnavo se je pred sodiščem v Hongkongu zbralo več deset njegovih podpornikov, nekateri so na prihod aktivista čakali tudi po dva dneva. Ko so ga privedli v sodno dvorano, jih je pozdravil s prikimavanjem.

Wongova obsodba je še eden od odmevnih primerov obsežnega obračuna s hongkonškim prodemokratičnim gibanjem. Od uvedbe zakona o nacionalni varnosti so številne civilnodružbene organizacije prenehale delovati, več neodvisnih medijev se je zaprlo, številni opozicijski voditelji pa so končali v zaporu ali izgnanstvu. Hongkonški zakonodajni svet danes sestavljajo politiki, naklonjeni Pekingu.