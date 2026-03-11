Hormuška ožina postaja osrčje vojne med ZDA, Iranom in Izraelom

Vojno dogajanje med ZDA, Izraelom in Iranom se zaostruje na več frontah, pri čemer ima ključno vlogo tudi strateško pomembna Hormuška ožina. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so ameriške sile v bližini Hormuške ožine uničile 16 iranskih ladij, namenjenih polaganju morskih min, poroča STA.

Do operacije je prišlo po več opozorilih ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Iran pozval, naj ne namešča min v ožini. Ta pomorska pot velja za najpomembnejše svetovno ozko grlo za energijo, saj skozenj v običajnih razmerah potuje približno petina svetovne trgovine z nafto.

Vprašanje min postalo osrednja tema konflikta

Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so ameriške sile najprej popolnoma uničile deset neaktivnih iranskih plovil za polaganje min, nato pa še dodatna. Ob tem je poudaril, da ZDA nimajo potrjenih poročil, da bi Iran mine že dejansko položil, vendar je Teheran opozoril, naj jih – če obstajajo – nemudoma odstrani.

V nasprotnem primeru je napovedal vojaške posledice, kakršnih Iran po njegovih besedah »še ni videl«. Dodal je tudi, da ameriška vojska uporablja napredno tehnologijo in raketne zmogljivosti, podobne tistim v operacijah proti narkokartelom, za uničenje vseh plovil, ki bi poskušala minirati ožino.

Povišanje cen energentov je za Trumpa politično občutljivo vprašanje, ker je večkrat poudaril, da je njegova politika znižala cene goriva, te pa so se od začetka napadov na Iran znova začele zviševati. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Vprašanje min v Hormuški ožini je postalo ena osrednjih tem konflikta, saj bi morebitno miniranje še dodatno ogrozilo plovbo tankerjev in lahko povzročilo skok cen nafte in zemeljskega plina. Povišanje cen energentov je za Trumpa politično občutljivo vprašanje, ker je večkrat poudaril, da je njegova politika znižala cene goriva, te pa so se od začetka napadov na Iran znova začele zviševati.

Zmedo je dodatno povzročila objava ameriškega ministra za energijo Chrisa Wrighta o morebitnem vojaškem spremstvu tankerjev skozi Hormuško ožino. Ameriško ministrstvo za energijo je kasneje sporočilo, da je bila objava posledica napake uslužbenca in da takšna operacija še ni bila izvedena. Na to se je odzvala iranska revolucionarna garda in zatrdila, da se nobena ameriška vojaška ladja doslej ni upala približati ožini.

Novi valovi napadov

Konflikt pa se medtem še stopnjuje. Iran je zgodaj zjutraj sporočil, da je izvedel »najintenzivnejšo in najtežjo operacijo« od začetka vojne, poroča BBC. Po navedbah državnih medijev je Iran okrepil napade na izraelske in ameriške cilje v regiji, med drugim v Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu, Kuvajtu in Iraku. Uradniki v Katarju, Savdski Arabiji in Kuvajtu so poročali, da so prestregli več iranskih raket.

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so ameriške sile v bližini Hormuške ožine uničile 16 iranskih ladij, namenjenih polaganju morskih min. FOTO: Centcom Via Reuters

Po navedbah dveh virov naj bi sumljivi iranski brezpilotni letalnik v torek zadel tudi ameriški diplomatski objekt v Iraku. Medtem je Izrael sporočil, da je začel nov val napadov na cilje v Teheranu; eksplozije so bile opažene tudi v bližini mednarodnega letališča Mehrabad.

Izraelski premier Benjamin Netanyahu je ob tem nagovoril »ljudstvo Irana« in jih pozval, naj odstranijo »režim ajatol« ter si priborijo svobodo. Izraelska vojska je poleg napadov v Iranu sprožila tudi nove napade v Libanonu, kjer trdi, da cilja infrastrukturo gibanja Hezbolah na jugu Bejruta.