Hospitalizacija Borisa Johnsona povzročila padec britanskega funta

Na Downing Streetu javnost pomirjajo z navedbo, da je premierova hispitalizacija preventivna, rutinska. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Hospitalizacija le en dan?

Včerajšnja novica o hospitalizaciji 55-letnega britanskega premiera Borisa Johnsona zaradi vročine in vztrajanja simptomov okužbe s koronavirusom je že povzročila padec vrednosti britanskega funta v primerjavi z ameriškim dolarjem in evrom, je danes zjutraj poročal mednarodni tisk.Agencija Reuters piše, da je britanska valuta na trgih v Aziji izgubila 0,44 odstotka vrednosti proti dolarju oziroma 0,35 proti evru.Britanski tisk je v javnost že včeraj zvečer posredoval novice z Downing Streeta, da pri Johnsonu simptomi okužbe vztrajajo že deset dni , odkar so s testom potrdili njegovo okužbo. Dodali so, da hospitalizacija predstavlja le preventivni ukrep.Podatki o premierovem zdravstvenem stanju so skopi, med simptomi, ki vztrajajo, omenjajo temperaturo. Funkcije premiera med zdravljenjem ne bo opustil, le danes naj bi ga, sodeč po pisanju BBC, na sestanku o situaciji z okužbami v Veliki Britaniji v vlogi voditelja nadomestil zunanji minister. Še pred tem koncem tedna so mediji pisali, da se Johnsonova izolacija zaradi okužbe verjetno bliža koncu. V petek je na twitterju objavil, da se počuti bolje, da pa ima še vedno manjše simptome.Da bo še naprej vodil vlado, je po poročanju Reutersa danes dopoldne izjavil tudi britanski stanovanjski minister. Tudi on je potrdil, da bo Johnson danes v bolnišnici deležen testiranj.Hospitalizacija naj bi trajala le en dan, predlagal jo je Johnsonov osebni zdravnik, menda samo zaradi preventivnih testov. A Guardian danes piše, da bi lahko trajala dlje. Dokler bo potrebno.»Premier je hvaležen osebju NHS (National Health Service, nacionalni zdravstveni službi) za neverjetno zahtevno delo in javnost roti, naj sledi ukrepom pristojnih, ostane doma in tako zaščiti NHS ter rešuje življenja,« so še sporočili iz Johnsonovega kabineta na Downing Streetu.Da ima blage simptome okužbe, je sicer Johnson objavil 27. marca. Dan pred tem se je v rezidenci na Downing Hillu udeležil prve akcije množičnega ploskanja v poklon NHS.