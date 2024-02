Hotel Bayerischer Hof v znamenju vojn in smrti

V nadaljevanju preberite:

»To je trenutek 1918, 1945 in 1989 naše generacije,« je na münchenski varnostni konferenci ocenil prihodnji finski predsednik Alexander Stubb. Že šestdeseto po vrsti najpomembnejše svetovno varnostno srečanje v bavarski prestolnici je presunila novica o smrti ruskega opozicijskega voditelja­ Alekseja Navalnega, že prej so zaskrbeli naraščanje izolacionizma v ZDA, druga obletnica­ ruskega napada na Ukrajino in vojna na Bližnjem vzhodu, če naštejemo le nekaj prelomnih dogodkov.