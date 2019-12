Hrup in hromitev po francosko se nadaljujeta 

Transparentnost po francosko



Novo ime

Pokojninska reforma je bojno polje, kjer se že skoraj dva tedna vse povprek lomijo kopja in krešejo mnenja. Medtem ko poskušajo v različnih taborih pritegniti na svojo stran javnost, se je bati, da bo zaradi stavke železničarjev in nasploh v v (pariškem) prometu življenje v Franciji paralizirano tudi med prazniki. Za danes so spet napovedani množični protesti, na katerih se bodo osredotočali proti napovedanem upokojevanju pri 64. letih Tik pred božično-novoletnimi prazniki je javno mnenje sicer še naprej naklonjeno socialnemu gibanju – po raziskavi Ifopa 54 odstotkov Francozov podpira stavko, medtem ko jih je 30 odstotkov proti –, in vendar so neredki prepričani, da si ob koncu leta, ko se mnogi vrnejo domov tudi iz tujine, nihče ne želi obtičati v kaosu. Zdaj je svoje pridal še odstop visokega komisarja za upokojevanjePotem ko se mu je stolček v zadnjem tednu močno tresel, je včeraj vendarle priznal »napako« in odstopil. Kakor so sporočili iz Elizejske palače, je to storil »na lastno pobudo« (a kajpada šele po močnih pritiskih javnosti) in zaradi navzkrižja interesov. V konflikt z zakoni se je postavil, ker ni prijavil več ali vseh obstranskih dejavnosti (11 od 13, ki pa so resda prostovoljne) pristojnemu organu za transparentnost javnega življenja (HATVP) oziroma ker je tudi po vstopu v vlado, kjer se je od septembra 2017 ukvarjal s pokojninsko reformo, naprej opravljal nekatere funkcije in zanje prejemal plačilo; to pa je po 23. členu ustave prepovedano. Po zakonodaji iz leta 2013 morajo vsi ministri, Delevoye je bil tako imenovani »minister za upokojevanje«, prijaviti svoje premoženje, pa tudi vse mandate, ki jih imajo ali so jih imeli v preteklosti. Na ta način želijo preprečiti navzkrižje interesov in pristranskost pri sprejemanju prihodnjih odločitev.Afera, v katero se je sam pogreznil Delevoye, je voda na mlin nasprotnikom sprememb pri upokojevanju, ki želijo s stavkanjem in protestiranjem spodnesti napovedano novo reformo. Ker je »ta za Francijo ključna«, se je visoki komisar umaknil, zavedajoč se, da bi jo lahko, če bi vztrajal na položaju, ogrozil. Proti njemu se, češ da se je popolnoma diskreditiral, postavljajo tako sindikalisti kot opozicija.Zdaj se vladi, kot piše Le Monde, mudi z imenovanjem naslednika, ime naj ni bilo znano že v jutri, ko bodo ministri zasedali še zadnjič pred novim letom. Pohiteti kaže zaradi pogajanj s sindikati in ker bo treba reformo zagovarjati v narodni skupščini. A ustreznega naslednika ne bo lahko izbrati, Delevoye pozna vse detajle, a da jih bo obvladal tudi novinec, ne bo ravno kratko učenje.