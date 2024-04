Hrvaška bi lahko dobila prvo manjšinsko vlado

V nadaljevanju preberite:

Če se bodo volitve iztekle tako, kot mnogi napovedujejo – brez Mosta nihče ne bo mogel sestaviti vlade –, nas čaka zanimiva sestavljanka. Most skoraj gotovo ne bo hotel sodelovati v koaliciji s HDZ, ni pa jasno, ali lahko Most preživi še štiri leta v opoziciji in ob tem ohrani enak rating in vpliv. Če po teh volitvah ne bo vstopil v vladajoče strukture, bo Most imel velike težave, da bo rešil stranko pred razpadom, saj se bo med številnimi člani in somišljeniki poleglo navdušenje za politični boj, katerega rezultat je zreduciran na ducat poslanskih mandatov, ki jih bodo zasedli vnaprej določeni ljudje.

Če HDZ in Državljansko gibanje ne bosta dobila večine, bodo po volitvah sledila dolga in težka pogajanja med SDP in njenimi koalicijskimi partnerji z Mostom in Zmoremo!. Realno je pričakovati nekakšno ponovitev leta 2015, ko smo spremljali dolga in naporna pogajanja, ki jih je Most vodil s HDZ, vzporedno pa s koalicijo SDP.