Hrvaška carina prodaja več kot 3400 pločevink piva

Hrvaška carinska uprava prodaja več kot 3400 pollitrskih pločevink piva, ki so ga po poročanju hrvaških medijev nedavno zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Začetna cena pločevinke je 50 centov, kar je več kot polovico manj od običajne maloprodajne cene.

Hrvaška carinska uprava je v sredo objavila javno prodajo 3456 pločevink piva Nektar Banjalučke pivovarne oziroma 1728 litrov piva. Za celotno količino je določila začetno ceno 1728 evrov, to je 50 centov za pollitrsko pločevinko.

Gre za 144 paketov po 24 pločevink, v začetno ceno pa so vključene tudi dajatve za sprostitev blaga v prosti promet. Na dražbi lahko sodelujejo polnoletni hrvaški državljani. Pločevinka piva Nektar sicer v hrvaških trgovinah stane najmanj okoli 1,20 evra.