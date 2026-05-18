Morilec dostavljavca pic ubijal že v preteklosti: tragedija je bila neizogibna

Hrvaške oblasti so aretirale Kristijana Aleksića, ki ga sumijo umora 19-letnega dostavljavca Luke M., in ga privedle na policijsko postajo za nadaljnjo preiskavo, poroča Jutarnji list. V iskalni akciji so sodelovale vse razpoložljive policijske enote, vključno s helikopterji, droni in iskalnimi psi.

50-letni Aleksić je v soboto okoli enajste ure zvečer ustrelil 19-letnika, ki mu je skupaj s prijateljem dostavil pico. Žrtev je bil srednješolski maturant, ki je po opravljenem vozniškem izpitu občasno začel delati kot dostavljavec. V službi je bil po navedbah domačinov le nekaj mesecev.

Kristijana Aleksića so leta 2023 obravnavali zaradi kaznivega dejanja nedovoljene posesti, izdelave in pridobitve orožja ter eksploziva. Foto Šibensko-kninska Policijska Uprava

Generalni direktor policijeje v nedeljo za javnost predstavil podrobnosti o dogodku. Dejal je, da obstaja utemeljeni sum, da je osumljenec 19-letnika ubil z ročno izdelanim strelnim orožjem. Milina je potrdil, da so Aleksiću pred tremi leti že zasegli doma izdelano orožje in strelivo. Pristojni so na občinsko državno tožilstvo v Šibeniku vložili kazensko ovadbo, poroča Jutarnji list.

Aleksić je bil v preteklosti obsojen, ker je leta 1994 na zahrbten način ubil 22-letnico iz Prgometa. Obsojen je bil na 12 let zaporne kazni. Občani Drniša po navedbah hrvaških medijev trdijo, da jim je Aleksić dlje časa grozil na ulici in da je bila takšna tragedija neizogibna. Leta 2023 naj bi policija pri Aleksiću doma našla seznam oseb, ki naj bi jih želel ubiti, med njimi tudi 12 svetlolask.

Čeprav so oblasti osumljenca prijele, so v Šibeniško-kninski županiji sklenili, da v ponedeljek v osnovnih in srednjih šolah v Drnišu ne bo pouka, prav tako pa bodo zaprti vrtci.