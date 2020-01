Hrvaška nagnala najslavnejšega kitajskega ustaša

Bil je za dom pripravljen, zdaj mora domov

Kitajski državljan, ki začasno živi na Hrvaškem, se je včeraj znašel na sodišču za prekrške zaradi prepevanja ustaških pesmi v lokalu na bencinski črpalki med finalom evropskega rokometnega prvenstva.Policija je pojasnila, da je 44-letni Kitajec na začasnem bivanju na Hrvaškem, kršil peti člen zakona o prekrških zoper javni red in mir, ker je prepeval pesmi z nesprejemljivimi političnimi sporočili in vsebino, ki povzroča sovraštvo in nestrpnost do pripadnikov narodne manjšine.Policija je Lungu, ki ga sicer hrvaška javnost iz prejšnjih podobnih incidentov pozna kot najbolj znanega kitajskega ustaša, odpovedala dobrodošlico in mu izrekla trimesečno prepoved vstopa na Hrvaško. Postopek so izpeljali po zakonu o tujcih, ki naj bi ga kitajski ustaš kršil s tem, da ni upravičil namena in pogojev za kratkotrajno bivanje v državi.Lunga je bivanja na Hrvaškem stal video, ki ga je nekdo od njegovih poslušalcev objavil na družbenem omrežju, na videu se vidi in sliši Lungovo prepevanje pesmi, ki poveličuje hrvaško ultra nacionalistično in fašistično gibanje iz druge svetovne vojne. Video je že umaknjen z družbenih omrežij.Sze Yat Lunga je hrvaška javnost prvič spoznala februarja lani, ko se je znašel na sodišču zaradi vpitja ustaškega pozdrava »Za dom spremni« (Pripravljeni za dom), prav tako v Imotskem. Imotski je sicer kraj, kjer malokoga v resnici moti sporni ustaški pozdrav, za katerega je celo nekdanja predsednicanekaj časa trdila, da je stari hrvaški pozdrav, vendar pa je pod pritiskom javnosti svoje stališče kasneje spremenila.Kot je pred časom poročala Slobodna Dalmacija, Lung prihaja iz Hongkonga, v Imotskem pa živi s 16-letnim prijateljem, ki prav tako odkrito simpatizira z ustaškim gibanjem in ima slogan ‘Za dom spremni’ tetoviran na svoji roki. Lung je novinarjem pojasnil, da ustaše obožuje, ker obožuje malo in pogumno državo, ki je dosegla samostojnost.Tako kot ustaši sovražijo Srbijo, tudi on sovraži Kitajsko in si želi neodvisnosti za Hongkong. Hrvaški zakon sicer javno odobravanje, zanikanje ali pomanjševanje genocida lahko kaznuje z do tremi leti zapora, vendar v praksi se vpitje omenjenega ustaškega slogana ali kazanje ustaških označb največkrat kaznuje z denarno globo kot prekršek.