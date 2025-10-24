Hrvaška po 17 letih uradno obuja obvezno služenje vojaškega roka

Hrvaški sabor je danes z večino glasov potrdil spremembe zakona o obrambi, s čimer je uradno ponovno uvedel obvezno temeljno vojaško usposabljanje (TVO).

Po 17 letih od zamrznitve obveznega služenja vojaškega roka se tako začenja novo obdobje, v katerem bodo mladi moški ponovno pridobivali osnovne vojaške veščine. Prvi vpoklici se obetajo že do konca leta, prvi naborniki v vojašnicah pa v začetku prihodnjega leta.

Za spremembe zakona o obrambi, ki uvajajo temeljno vojaško usposabljanje, je glasovalo 84 poslancev, 30 jih je bilo vzdržanih, 11 pa proti.

Usposabljanje bo trajalo dva meseca, izvajalo pa se bo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi.

Kdo in kdaj bo vpoklican?

Zakon določa, da se vsi 18-letni moški državljani vpišejo v vojaško evidenco, na usposabljanje pa bodo praviloma vpoklicani v koledarskem letu, ko dopolnijo 19 let. Prvi bodo tako na vrsti moški, rojeni leta 2007, navaja portal 24sata. Pred začetkom usposabljanja bodo morali vsi kandidati opraviti zdravstveni pregled za ugotavljanje sposobnosti.

Po 17 letih od zamrznitve obveznega služenja vojaškega roka se začenja novo obdobje. FOTO: Tomislav Kristo/Cropix

Izjemoma se lahko na usposabljanje vpokliče tudi starejše moške, do 30. leta starosti. Služenje bo mogoče odložiti zaradi študija ali v primeru vrhunskih športnikov zaradi udeležbe na velikih tekmovanjih, pojasnjujejo hrvaški mediji. Odlog bo možen do konca 29. leta starosti.

Za ženske usposabljanje ne bo obvezno, lahko pa se nanj prijavijo prostovoljno. Opravljeno temeljno vojaško usposabljanje je sicer eden od pogojev za kasnejši vstop v aktivno vojaško službo ali rezervno sestavo, dodaja N1 Hrvaška.

Zakon predvideva tudi več izjem oziroma oprostitev vojaške obveznosti. Oproščeni bodo tisti, ki bodo ocenjeni kot zdravstveno nesposobni, tisti, ki so se vsaj dve leti izobraževali za kadete na podlagi pogodbe z ministrstvom za obrambo (MORH), imetniki dvojnega državljanstva, ki so vojaško obveznost uredili v tujini, dijaki policijske šole, uslužbenci pravosodne policije ter posvečeni duhovniki, diakoni in redovniki, piše Novi list.

Ugovor vesti in civilno služenje

Posamezniki bodo lahko uveljavljali ugovor vesti iz verskih ali moralnih razlogov. Tisti, ki se bodo sklicevali nanj, bodo namesto dvomesečnega vojaškega usposabljanja opravljali trimesečno usposabljanje v sistemu civilne zaščite ali pa štirimesečno delo v lokalnih skupnostih.

Za spremembe zakona je glasovalo 84 poslancev, 30 jih je bilo vzdržanih, 11 pa proti. FOTO: Blaž Samec

Ugovor vesti bo mogoče vložiti po opravljenem zdravstvenem pregledu, dodaja portal 24sata.

Finančne spodbude in kazni

Naborniki med dvomesečnim vojaškim usposabljanjem bodo prejemali mesečno nadomestilo v višini približno 1100 evrov neto, usposabljanje pa se jim bo štelo v delovno dobo, navajajo vsi viri. Tisti, ki so že zaposleni, bodo imeli pravice iz delovnega razmerja v mirovanju in bodo prejemali enako nadomestilo, delodajalec pa jim v času služenja ne bo smel odpovedati pogodbe o zaposlitvi. Natančen znesek bo odvisen od davčnih olajšav v kraju bivališča nabornika, pojasnjuje portal 24sata. Poleg tega bodo imeli povrnjene potne stroške in plačan dopust.

Nadomestilo za tiste, ki bodo opravljali civilno služenje, bo nižje, njegova višina pa bo določena z vladno uredbo. Letni strošek temeljnega vojaškega usposabljanja za ministrstvo za obrambo je ocenjen na približno 23,7 milijona evrov, navaja portal 24sata.

Zakon predvideva tudi sankcije za tiste, ki se vpoklicu ne bi odzvali brez upravičenega razloga. V takem primeru se izda nalog policiji za privedbo, predvidena pa je tudi denarna kazen v višini od 250 do 1320 evrov za prekršek. Enaka kazen grozi tudi tistim, ki brez razloga ne pridejo na opravljanje civilne službe ali jo samovoljno zapustijo, piše N1 Hrvaška.

Prednost pri zaposlovanju in kritike opozicije

Novost, ki jo prinaša zakon, je tudi prednost pri zaposlovanju. Nezapletena oseba, ki konča temeljno vojaško usposabljanje (obvezno ali prostovoljno), ali razvrščeni rezervist bo imel pod enakimi pogoji prednost pri zaposlitvi za nedoločen čas v državnih organih in organih lokalne samouprave.

Služenje bo mogoče odložiti zaradi študija ali vrhunskega športa. FOTO: Danijel Soldo/Cropix

Prav ta določba je bila ena od točk kritik v parlamentarni razpravi. Arsen Bauk (SDP) je opozoril na morebitno diskriminacijo tistih, ki bodo izbrali civilno služenje, ali tistih, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli opraviti usposabljanja, piše N1 Hrvaška. Spomnil je na primer Andreja Plenkovića, ki je bil zaradi slabokrvnosti oproščen služenja vojaškega roka, in se vprašal, ali bi lahko postal diplomat, če bi takrat veljal ta zakon.

Predstavnika vladajočih HDZ in Domovinskega pokreta (DP) Ante Deur in Ivica Kukavica sta poudarila nujnost uvedbe usposabljanja zaradi spremenjenih varnostnih razmer in potrebe po popolnjevanju rezervne sestave. Opozicija je bila bolj kritična.

Dalija Orešković (DOSIP) je zakon označila za »prevaro HDZ«, saj po njenem mnenju obrazložitev ni prepričljiva in ustvarja »novo privilegirano kasto«. Miro Bulj (Most) je spomnil, da je prav HDZ leta 2008 ukinil obvezni vojaški rok in da sta dva meseca usposabljanja premalo. Marin Živković (Možemo!) pa je pomanjkanje vojakov povezal s splošnim pomanjkanjem kadra zaradi izseljevanja.

Vsebina usposabljanja in nadaljnje možnosti

Ministrstvo za obrambo navaja, da je cilj programa usposobiti mlade z osnovnimi vojaškimi veščinami za krizne razmere in s tem prispevati k nacionalni varnosti. Na letni ravni načrtujejo vpoklic okoli 4000 nabornikov v petih generacijah.

Dvomesečno služenje roka bo vključevalo rokovanje z osebnim orožjem, uporabo sodobne opreme, vključno z droni, nudenje prve pomoči, osnove samoobrambe ter spoznavanje ključnih operacij iz domovinske vojne.

Tisti z ugovorom vesti bodo opravljali trimesečno usposabljanje v civilni zaščiti ali štirimesečno delo. FOTO: Danijel Soldo/Cropix

Po končanem usposabljanju se bodo lahko posamezniki prijavili za poklicno služenje v Hrvaški vojski ali pa bodo razporejeni v rezervno sestavo.

Sabor je sprejel tudi nekatere druge spremembe zakona o službi v oboroženih silah, med drugim uvedbo podpore za stanovanjsko vprašanje aktivnih vojaških oseb, mlajših od 45 let, v določenih mestih, ter amandma, ki omogoča sprejem v vojaško službo tudi osebam z osnovnošolsko izobrazbo, pod pogojem, da med prvim pogodbenim obdobjem dokončajo srednjo šolo ob podpori ministrstva, še piše N1 Hrvaška.