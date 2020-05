Hrvaška policija domnevno s sprejem riše križe na glave beguncev

Prberite tudi: Pandemija razčlovečenja

Po objavah novic, da Hrvaška policija begunce, ki skušajo priti v državo iz Bosne in Hercegovine, pretepa, jih po glavah pobarva z rdečim sprejem, oropa in potisne nazaj čez državno mejo, so, po poročanju Guardiana, Združeni narodi Hrvaško pozvali naj preišče obtožbe o zlorabah.Na novo prakso hrvaške obmejne policije, ki je v prejšnjem tednu pričela z barvanja glav beguncev, so opozorili v humanitarni nevladni organizaciji No Name Kitchen, ki si v Veliki Kladuši, majhnem kraju na bosanski strani meje , prizadeva beguncem zagotavljati tople obroke, zaradi česar je pogosta tarča napadov neofašističnih organizacij. Kaj natančno je razlog, da policija beguncem, ki jih ujame pri poskusu prehoda meje, na glavo z rdečim sprejem nariše križ ni jasno.iz No Name Kitchen je za Guardian dejal, da vidi dve možni razlagi: »Ali hrvaška policija označevanje z barvo uporablja, da označi in poniža tiste, ki skušajo mejo prečkati večkrat ali, še bolj zaskrbljujoče, je risanje križa na večinoma muslimanske begunce taktika, kako jih psihološko travmatizirati.«Obstajajo številni primeri dokumentiranih zlorab beguncev s strani Hrvaške policije, od fizičnega nasilja in ropanja do ekstremnega poniževanja. Visoki komisariat Združenih narodov za begunce je v letu 2019 zabeležil 100 primerov tako imenovanih ‘pushbackov’, domnevno nelegalnih vračanj beguncev iz Hrvaške v Bosno, kakor opaža organizacija No Name Kitchen, pa je nasilja nad begunci v zadnjih mesecih še več.Kljub dokumentiranim nelegalnim in nasilnim praksam hrvaške policije slovenski obmejni organi begunce, ki poskušajo prečkati mejo, vračajo na Hrvaško. Nevladna humanitarna organizacija Info Kolpa je opozorila, da se tudi Slovenska policija poslužuje nelegalnih vračanj čez mejo in da ne registrira prošenj za azil, za kar so predložili številne evidence. Policija je te trditve zanikala.