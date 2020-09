Hrvaška SDP bo tekla drugi krog

»Če smo čakali na zamenjavo predsednika Davorja Bernardića nekaj let, bomo pa še en teden,« je pozno v soboto, ko je bilo bolj ali manj že znano, da članstvo največje hrvaške opozicijske stranke SDP nobenemu od petih kandidatov ni namenilo večine glasov in da bo za izbor novega predsednika potreben drugi krog volitev, dejal eden od visokopozicioniranih članov stranke SDP.



Članstvo bo prihodnjo soboto tako izbiralo med dolgoletnim saborskim poslancem Peđo Grbinom, ki je prvi, zgolj dan ali dva po parlamentarnem porazu in še preden je Bernardić sploh ponudil odstop, napovedal svojo kandidaturo in dejal, da stranka potrebuje svežino, in Željkom Kolarom, krapinsko-zagorskim županom, ki je na sobotnih strankarskih volitvah prejel ravno dovolj glasov, da bi prihodnji teden utegnil presenetiti. Stavnice so odprte.



Prihodnjega predsednika, ki bo zamenjal dozdajšnjega Davorja Bernardića, ki je odstopil po porazu stranke na letošnjih parlamentarnih volitvah, čaka obilica dela; tako zunaj stranke, še posebej pa v njej. Stranka je doživela tri parlamentarne poraze, znotraj stranke pa se bije bitka med strujami. »Stranka, ki je na političnem dnu hrvaškega političnega prostora, potrebuje novo paradigmo, nov vzorec delovanja,« je enotna večina članstva.



To še kako drži. Pred štirimi leti, na takratnih lokalnih volitvah, se je skorajda od nikjer pojavila levosredinska koalicija Možemo! (Zmoremo!) in osvojila štiri sedeže. Na letošnjih parlamentarnih volitvah je ta koalicija, na čelu katere je Tomislav Tomašević, bila pravzaprav prava zmagovalka. V saboru imajo sedem poslancev, zgolj Tomaševiću pa so volivci v Zagrebu namenili več glasov kot takrat še predsedniku SDP Davorju Bernardiću, nekdanjemu ministru Gordanu Marasu in večnemu županu Zagreba Milanu Bandiću skupaj. Nobena skrivnost ni, da je bil sprva cilj koalicije bitka proti zagrebškemu županu Bandiću in načinu njegovega vodenja milijonskega mesta, zdaj, ko so v saboru, je že več kot očitno, da so fronto razširili tudi proti HDZ in Andreju Plenkoviću. SDP, prijateljev na levici, ne omenjajo.

Bo Zmoremo! prevzela levico?

Koalicija Zmoremo! je zelo blizu, da prevzame oziroma zavzame vodilni prostor na levem hrvaškem političnem spektru. Lokalne volitve sredi prihodnjega leta bodo to najbrž pokazale, saj bo SDP za ponovno regeneracijo zagotovo potrebovala nekaj več časa. »Velika večina lokalnih SDP deluje zgolj na papirju. Če lokalne organizacije ne delujejo, je zelo težko pričakovati, da bi tudi na nacionalni ravni imeli kakovost,« je medijem dejal Gordan Turković, strokovnjak za politični marketing.



Je pa te dni SDP ostala brez enega poslanca. V aferi Janaf, v kateri so prijeli več oseb zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije, med katerimi je tudi predsednik uprave javnega podjetja za distribucijo nafte Janaf Dragan Kovačević, je med prijetimi tudi Vinko Grgić, župan Nove ­Gradiške in pomemben član SDP ter poslanec. V poslanske klopi ga do nadaljnjega ne bo, tako zdaj sabor namesto 151 članov šteje 150, opozicija pa je izgubila en glas. Čeprav Grgić igra zgolj vzporedno vlogo v najnovejšem hrvaškem gospodarsko-korupcijskem škandalu, pa je vseeno SDP tista, ki je v mozaik lastnih neuspehov dodala še en kamenček črne barve.