  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Hrvaška se prebuja pri več kot 30 stopinjah Celzija

    Pri nas in v Evropi bodo tudi danes padali vročinski rekordi. V Nemčiji najtoplejša noč do zdaj.
    Temperature na Stari celini ne popuščajo. Foto Yves Herman Reuters
    Galerija
    Temperature na Stari celini ne popuščajo. Foto Yves Herman Reuters
    I.R., STA
    28. 6. 2026 | 09:19
    28. 6. 2026 | 10:47
    5:54
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Na sosednjem Hrvaškem so na jugu države v več krajih temperature že zjutraj temperature presegle 30 stopinj Celzija. Čez dan bi se lahko povzpele do 40 stopinj, napovedujejo vremenoslovci.

    Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj kar 30,8 stopinje, sledi Lastovo s 30,4 stopinje, na letališču v Splitu pa je bilo 30 stopinj. V Splitu je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka, in sicer je zjutraj znašala 29,8 stopinje, je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod.

    Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za zagrebško, reško, splitsko in dubrovniško regijo, za preostanek države pa velja oranžno opozorilo. Temperature bi se lahko povzpele do 40 stopinj Celzija, vroče vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.

    Kako pa kaže pri nas?

    Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje.

    Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Vročina naj bi popustila v sredo.

    Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali.

    Na cestah je medtem tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. V soboto so nastajali med drugim na primorski avtocesti pri Postojni ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.

    Na Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet+, načrtujejo morebitne postanke in poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu.

    Delavci Darsa bodo skupaj s policijo in Zavodom Reševalni pas tudi danes popoldne na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

    V Nemčiji ponoči 29,4 stopinje Celzija

    Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes sporočili nemški meteorologi. V vzhodnosaškem kraju Kubschütz blizu meje s Češko in Poljsko se temperatura ponoči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vremenoslovci pravijo, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter.

    Dosedanji rekord za najtoplejšo noč je bil 27,2 stopinje, izmerili so ga leta 2003 v Porenju. Sicer pa temperature v Nemčiji te dni dosegajo rekorde. Včeraj so v mestu Möckern-Drewitz na vzhodu države izmerili 41,5 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen petkov rekord 41,3 stopinje, kolikor so izmerili v mestu Saarbrücken na zahodu Nemčije.

    Zaradi vročine so težave tudi v prometu. V Leipzigu so tako do ponedeljka ukinili vožnje s tramvaji, saj so visoke temperature poškodovale tire. Vročina naj bi sicer v Nemčiji v prihodnjih dneh popustila. Že za danes so ponekod napovedane močne nevihte, v ponedeljek pa naj bi temperature dosegle med 29 in 32 stopinj.

    Nevihte pa so že minulo noč dosegle Nizozemsko. Strele so zanetile več požarov, dve osebi sta bili poškodovani. Poročali so tudi o škodi zaradi vetra in poplavljenih hišah.

    Med vročinskim valom več kot tisoč smrtnih žrtev

    V Franciji, kjer se prav tako soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi, starejšimi od 65 let, je danes sporočila francoska služba za javno zdravje. Vročinski val se tudi v Franciji počasi zaključuje.  Rdeče opozorilo za visoke temperature je danes v veljavi le še za vzhodni del države, hkrati pa vremenoslovci napovedujejo nevihte in svarijo pred točo in vetrom.

    »Od 24. junija smo v primerjavi s podatki za prejšnje mesece zabeležili okoli 1000 dodatnih smrti, pri tem so bili v glavnem prizadeti starejši od 65 let,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz javnozdravstvene službe.

    Kot so še sporočili, se je za 40 odstotkov povečalo število smrti na domu. Že včeraj so francoske oblasti sporočile, da se je od 18. junija v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev, so pojasnili.

     

     

    Premium
    Sobotna priloga
    Konec življenja

    »Niso mi podaljšali življenja, podaljšali so mi trpljenje«

    To je tekst, kako v resnici deluje konec življenja v našem zdravstvenem sistemu. In kakšne učinke imajo zdravila z dvojnim učinkom.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Robert Golob: Umirite se, Janez Janša

    Janez Janša je za izraelski časnik Israel Hayom napovedal zamrznitev priznanja Palestine, preselitev veleposlaništva in svoje predhodnike označil za nore.
    27. 6. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Priznanje

    Drugi Slovenec v zgodovini z najvišjim priznanjem britanske znanosti

    Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor, ki je član postal leta 1687 zaradi svojih naravoslovnih raziskav.
    27. 6. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Obremenitev

    Vročina ukrivlja tračnice, asfalt nabreka, semaforji se talijo

    Policijske vodne topove se da uporabiti tudi za osvežitev ljudi v vročih dneh, so pokazali v Berlinu.
    27. 6. 2026 | 16:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

    Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
    22. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    24. 6. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gostujoče pero

    Podatkovni centri so industrija prihodnosti

    Regulacijo hlajenja v podatkovnih centrih omogočajo izključno izdelki, razviti in praviloma tudi izdelani v Evropi.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Financiranje

    Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

    Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Glavoboli

    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
    Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nespečnost

    Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

    Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    vremevročinaArsoHrvaškaprometSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Tragična nesreča na Tolminskem, v Škofji Loki je gorelo

    Madžarskemu državljanu se je zaprlo padalo, umrl je na kraju nesreče. Požar v Škofji Loki so že pogasili.
    28. 6. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemiri v Albaniji

    Pelikan revolucija že skoraj mesec dni trese Edija Ramo

    Sprva lokalni okoljski protest se je spremenil v vse državni boj proti korupciji albanske vladajoče elite.
    Novica Mihajlović 28. 6. 2026 | 11:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pretresljiva smrt

    Družinska tragedija nizozemskega zvezdnika

    Cody Gakpo je sporočil pretresljivo vest o smrti v družini. Z izbranko Noo van der Bij sta izgubila njunega sina Elijaha, ki je umrl med nosečnostjo.
    28. 6. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Čestitka

    Skoraj 60 odstotkov naše države pokriva gozd, zaplete pa se pri tistem drugem delu, ki ga naseljujemo – Slovenci.
    Agata Rakovec Kurent 28. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Junakv Kansas Cityju

    Okoli sebe sem imel 50 ljudi, klofutali so me, kričali v obraz in na uho ...

    Dva mestra visoki napadalec Saša Kalajdžić, rešitelj Avstrije, je postal četrti avstrijski nogometaš, ki je dosegel gol na svetovnem prvenstvu in evropskem.
    28. 6. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pretresljiva smrt

    Družinska tragedija nizozemskega zvezdnika

    Cody Gakpo je sporočil pretresljivo vest o smrti v družini. Z izbranko Noo van der Bij sta izgubila njunega sina Elijaha, ki je umrl med nosečnostjo.
    28. 6. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Čestitka

    Skoraj 60 odstotkov naše države pokriva gozd, zaplete pa se pri tistem drugem delu, ki ga naseljujemo – Slovenci.
    Agata Rakovec Kurent 28. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Junakv Kansas Cityju

    Okoli sebe sem imel 50 ljudi, klofutali so me, kričali v obraz in na uho ...

    Dva mestra visoki napadalec Saša Kalajdžić, rešitelj Avstrije, je postal četrti avstrijski nogometaš, ki je dosegel gol na svetovnem prvenstvu in evropskem.
    28. 6. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    26. 6. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODA

    Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

    Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
    22. 6. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    »Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Največje vprašanje digitalne prihodnosti ni umetna inteligenca

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Slovenske novice 26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NOVOST

    V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

    Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

    Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
    22. 6. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo