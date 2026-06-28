Hrvaška se prebuja pri več kot 30 stopinjah Celzija

Na sosednjem Hrvaškem so na jugu države v več krajih temperature že zjutraj temperature presegle 30 stopinj Celzija. Čez dan bi se lahko povzpele do 40 stopinj, napovedujejo vremenoslovci.

Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj kar 30,8 stopinje, sledi Lastovo s 30,4 stopinje, na letališču v Splitu pa je bilo 30 stopinj. V Splitu je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka, in sicer je zjutraj znašala 29,8 stopinje, je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod.

Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za zagrebško, reško, splitsko in dubrovniško regijo, za preostanek države pa velja oranžno opozorilo. Temperature bi se lahko povzpele do 40 stopinj Celzija, vroče vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.

Kako pa kaže pri nas?

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje.

Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Vročina naj bi popustila v sredo.

Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali.

Na cestah je medtem tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. V soboto so nastajali med drugim na primorski avtocesti pri Postojni ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.

Na Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet+, načrtujejo morebitne postanke in poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu.

Delavci Darsa bodo skupaj s policijo in Zavodom Reševalni pas tudi danes popoldne na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

V Nemčiji ponoči 29,4 stopinje Celzija

Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes sporočili nemški meteorologi. V vzhodnosaškem kraju Kubschütz blizu meje s Češko in Poljsko se temperatura ponoči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vremenoslovci pravijo, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter.

Dosedanji rekord za najtoplejšo noč je bil 27,2 stopinje, izmerili so ga leta 2003 v Porenju. Sicer pa temperature v Nemčiji te dni dosegajo rekorde. Včeraj so v mestu Möckern-Drewitz na vzhodu države izmerili 41,5 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen petkov rekord 41,3 stopinje, kolikor so izmerili v mestu Saarbrücken na zahodu Nemčije.

Zaradi vročine so težave tudi v prometu. V Leipzigu so tako do ponedeljka ukinili vožnje s tramvaji, saj so visoke temperature poškodovale tire. Vročina naj bi sicer v Nemčiji v prihodnjih dneh popustila. Že za danes so ponekod napovedane močne nevihte, v ponedeljek pa naj bi temperature dosegle med 29 in 32 stopinj.

Nevihte pa so že minulo noč dosegle Nizozemsko. Strele so zanetile več požarov, dve osebi sta bili poškodovani. Poročali so tudi o škodi zaradi vetra in poplavljenih hišah.

Med vročinskim valom več kot tisoč smrtnih žrtev

V Franciji, kjer se prav tako soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi, starejšimi od 65 let, je danes sporočila francoska služba za javno zdravje. Vročinski val se tudi v Franciji počasi zaključuje. Rdeče opozorilo za visoke temperature je danes v veljavi le še za vzhodni del države, hkrati pa vremenoslovci napovedujejo nevihte in svarijo pred točo in vetrom.

»Od 24. junija smo v primerjavi s podatki za prejšnje mesece zabeležili okoli 1000 dodatnih smrti, pri tem so bili v glavnem prizadeti starejši od 65 let,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz javnozdravstvene službe.

Kot so še sporočili, se je za 40 odstotkov povečalo število smrti na domu. Že včeraj so francoske oblasti sporočile, da se je od 18. junija v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev, so pojasnili.