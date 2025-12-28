Thompson na koncertu v Zagrebu pozival k spremembam mestnih oblasti

Skrajno desni hrvaški pevec Marko Perković Thompson je v soboto na koncertu v Zagrebu pozval k menjavi mestnih oblasti na čelu z županom Tomislavom Tomaševićem.

Pred županovim stanovanjem so se nato davi zbrali skrajni desničarji, ki so nasprotovali prepovedi drugega Thompsonovega koncerta. Tomašević je danes sporočil, da se ne bo uklonil pritiskom.

Marko Perković Thompson je v soboto na koncertu v Areni Zagreb ostro kritiziral mestne oblasti pod vodstvom Tomaševića in njegove stranke Možemo, ki jih je označil za »ekstremne levičarje in ostanke jugokomunistov«, poročajo hrvaški mediji.

Kontroverzni pevec se je že konec novembra znašel v sporu s Tomaševićem, potem ko je bil sobotni koncert hitro razprodan, zagrebške mestne oblasti pa niso odobrile prošnje pevčeve ekipe za datum za dodatni koncert, ki bi moral potekati danes.

Oblasti v Zagrebu so pred tem sredi novembra prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel na dogodkih, ki potekajo na prizoriščih v lasti mesta.

Pred županovim stanovanjem so se nato davi zbrali skrajni desničarji, ki so nasprotovali prepovedi drugega Thompsonovega koncerta. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Prepoved vključuje ustaški pozdrav Za dom spremni, ki je tudi sestavni del ene od priljubljenih Thompsonovih pesmi z naslovom Bojna Čavoglave. Pesem je skupaj z omenjenim pozdravom v uvodu izvedel tudi v soboto.

»Ne gre zame in za en koncert. Gre za napad na domovinsko vojno in temelje hrvaške države. (...) Pozivam vse, ki se ne strinjajo s temi oblastmi, ki sprejemajo takšne odločitve, da se jim zoperstavijo, demokratično, z volitvami,« je dejal Perković.

Na njegov poziv k uporu se je odzvala manjša skupina desničarjev, ki so se davi zbrali pred stanovanjem župana Tomaševića in protestno prepevali Thompsonove pesmi, navaja hrvaški Dnevnik.

Tomašević se je nato danes odzval z objavo na družbenih omrežjih in zapisal: »Za župana Zagreba sem bil izvoljen dvakrat na demokratičnih volitvah. Mandat in zaupanje za vodenje tega mesta so mi podelili Zagrebčani. Dokler bom imel zaupanje Zagrebčanov, bom to delo opravljal vestno in odgovorno ter sprejemal odločitve, ki jih bom smatral za pravilne, ne glede na pritiske.«