  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Hrvaška uvaja dosmrtni zapor za najhujša kazniva dejanja

    Sprememba bo zajela 15 vrst kaznivih dejanj, tudi najhujše oblike uničevanja okolja.
    Kljub obsežnim spremembam kazenskega zakonika bo javna razprava trajala le sedem dni. FOTO: Goran Mehkek/Cropix 
    Galerija
    Kljub obsežnim spremembam kazenskega zakonika bo javna razprava trajala le sedem dni. FOTO: Goran Mehkek/Cropix 
    A. H.
    31. 8. 2026 | 11:09
    31. 8. 2026 | 11:29
    6:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Hrvaška namerava z začetkom leta 2027 prvič uvesti dosmrtni zapor. Najstrožjo kazen bodo sodišča lahko izrekla za 15 vrst najhujših kaznivih dejanj, med drugim za genocid, vojne zločine, najtežje umore in nekatera kazniva dejanja proti otrokom, pa tudi za najhujše okoljske zločine. Obsojeni bodo lahko za pogojni odpust prvič zaprosili po 25 letih prestajanja kazni.

    To je najpomembnejša sprememba, ki jo hrvaško ministrstvo za pravosodje predlaga z obsežnimi spremembami kazenskega zakonika. Dosmrtni zapor naj bi bilo mogoče izreči od 1. januarja 2027 za vsa kazniva dejanja, za katera zakon zdaj omogoča izrek dolgotrajnega zapora, poroča Jutarnji list.

    Nova ureditev bi veljala za vse, ki so bili ob storitvi kaznivega dejanja stari najmanj 18 let. To pomeni, da bi lahko najstrožjo kazen izrekli tudi mlajšim polnoletnim storilcem, za katere sicer veljajo milejša pravila.

    Dosmrtna kazen kljub imenu ne bi nujno pomenila, da bo obsojenec za zapahi ostal do smrti. Po 25 letih bi lahko zaprosil za pogojni odpust. Ministrstvo možnost odpusta med drugim utemeljuje s tem, da mora obsojenec tudi med prestajanjem najstrožje kazni ohraniti razlog za spremembo vedenja.

    Umor 19-letnika sprožil razpravo o strožjih kaznih

    Hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan je uvedbo dosmrtnega zapora napovedal že junija, potem ko je državo pretresel umor 19-letnega dostavljavca v Drnišu. Umora je osumljen 50-letni Kristijan Aleksić, ki je bil zaradi umora obsojen že v mladosti.

    Aleksić je bil star 18 let, ko je leta 1994 s 17 vbodi z nožem ubil dekle. Kazen je prestal in po izpustitvi ni bil pod nadzorom. Po navedbah Jutarnjega lista je prav ta primer postal eden od povodov za spremembo kazenske politike.

    Slovenija

    Dosmrtni zapor pozna tudi slovenska zakonodaja, čeprav je najvišja običajna zaporna kazen 30 let. Izreči ga je mogoče za genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva in agresijo, pod določenimi pogoji pa tudi storilcem dveh ali več najtežjih kaznivih dejanj, med drugim terorizma, umora, uboja predsednika republike, jemanja talcev in ogrožanja oseb pod mednarodnim varstvom. Tožilstvo je do zdaj dosmrtno kazen predlagalo v petih primerih. Prvič jo je sodišče dejansko izreklo Silvu Drevenšku, ki je bil leta 2021 zaradi trojnega umora obsojen na dosmrtni zapor. Po več sodnih odločitvah je vrhovno sodišče njegovo kazen nazadnje znižalo na 30 let zapora. Tako kot predvideva hrvaški predlog, lahko tudi v Sloveniji obsojenec na dosmrtni zapor po 25 letih prestajanja kazni zaprosi za pogojni odpust.

    Predlog zato poleg možnosti dosmrtnega zapora za polnoletne storilce uvaja tudi strožji nadzor po prestani kazni. Storilcem kaznivih dejanj, za katera je zagroženih najmanj pet let zapora in ki prestanejo celotno kazen brez pogojnega odpusta, bi lahko po prihodu na prostost odredili preventivni nadzor. Ta bi lahko v nekaterih primerih trajal do 13 let. Za obsojence, ki bi jih izpustili pogojno, pa bi lahko zaščitni nadzor trajal do 20 let. 

    Dosmrtni zapor tudi za najhujše okoljske zločine

    Med posebnostmi predloga je možnost dosmrtnega zapora za najhujše oblike uničevanja okolja. Hrvaška namreč hkrati v svojo zakonodajo prenaša evropsko direktivo o varstvu okolja s kazenskim pravom.

    Najstrožja kazen bi bila mogoča za namerna dejanja, ki povzročijo uničenje ali obsežno, znatno, nepovratno oziroma dolgotrajno škodo ekosistemu ali kakovosti zraka, tal ali vode. Za takšna dejanja predlog predvideva najmanj deset let zapora, v najtežjih primerih pa tudi dosmrtni zapor. Hrvaško ministrstvo jih opisuje kot ravnanja, primerljiva z ekocidom.

    Za najtežje okoljske kršitve se občutno povečujejo tudi kazni za podjetja. Pravna oseba bi lahko bila za najhujša kazniva dejanja kaznovana z največ 50 milijoni evrov globe. FOTO: Bruno Konjevic/Cropix 
    Za najtežje okoljske kršitve se občutno povečujejo tudi kazni za podjetja. Pravna oseba bi lahko bila za najhujša kazniva dejanja kaznovana z največ 50 milijoni evrov globe. FOTO: Bruno Konjevic/Cropix 

    Predlog poleg tega podrobneje opredeljuje več kaznivih dejanj onesnaževanja, med drugim ravnanje z nevarnimi snovmi in živim srebrom, vnos invazivnih vrst ter nekatera ravnanja, povezana z vodami.

    Za najtežje okoljske kršitve se občutno povečujejo tudi kazni za podjetja. Pravna oseba bi lahko bila za najhujša kazniva dejanja kaznovana z največ 50 milijoni evrov globe.

    Za nekatera najhujša dejanja ne bo več zastaranja

    Spremembe širijo tudi seznam kaznivih dejanj, ki ne bodo zastarala. Hrvaška že zdaj ne pozna zastaranja za genocid, zločine proti človečnosti, vojne zločine, nekatere oblike terorizma, trgovine z ljudmi in najtežje umore.

    Po novem bi med drugim brez zastaralnega roka ostali tudi najhujši okoljski zločini ter nekatera dejanja, pri katerih požar, poplava ali eksplozija povzročijo smrt. Enako bi veljalo za najhujše oblike kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi.

    Ministrstvo širitev utemeljuje s težo teh dejanj in poudarja, da mora možnost kazenskega pregona pri njih ostati trajna. Z uvedbo dosmrtnega zapora po njegovem mnenju izgublja smisel tudi možnost, da bi pregon najtežjih kaznivih dejanj po določenem številu let zastaral.

    Za temeljni zakon le sedem dni javne razprave

    Kljub obsegu sprememb je hrvaško ministrstvo predlog poslalo v javno razpravo za vsega sedem dni. Objavilo ga je 27. avgusta, posvetovanje pa se konča 3. septembra. Običajni rok za javno razpravo je 30 dni.

    Vzrok za tako kratek rok je zamuda Hrvaške pri prenosu evropske direktive o varstvu okolja s kazenskim pravom. Države članice bi jo morale v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje do 21. maja letos. Ker Hrvaška tega ni storila pravočasno, je 15. julija prejela uradni opomin zaradi kršitve obveznosti.

    Ministrstvo je skrajšanje javne razprave utemeljilo s potrebo po čimprejšnjem prenosu evropskih pravil, čeprav predlagane spremembe segajo precej dlje od okoljske zakonodaje in bistveno spreminjajo hrvaško kazenskopravno politiko.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji 2026

    Vuelta 2026, deveta etapa: Roglič napada rdečo majico

    Dirka po Španiji: kolesarje danes čaka skoraj pet tisoč višincev. Zaključni vzpon bo dolg več kot dvajset kilometrov, pred nami je tako ena od odločilnih etap.
    30. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    9. etapa

    Masu etapa, Roglič tretji

    Enric Mas je zmagal na krilih rdeče majice. Roglič se je utrdil na 2. mestu.
    Miroslav Cvjetičanin 30. 8. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Islandci zavrnili EU, kaj to pomeni za Balkan, kaj za druge?

    Na referendumu na Islandiji zmaga nasprotnikom obnove pogajanj o pristopu k EU. Zakaj Islandija znova obrača hrbet Bruslju?
    30. 8. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Primož Roglič bo še dihal za ovratnik rdeči majici

    Enric Mas v 9. etapi potrdil, da je najmočnejši po Pogačarjevem odstopu, a zasavski orel ni daleč za njim.
    Miha Hočevar 30. 8. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    (P)ostanite del naše skupnosti

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nedeljska vožnja ali Tour de France?

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Od kakovosti do tržne moči podjetij

    Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Oddaljeni trgi

    Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

    Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
    Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Financiranje podjetij

    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
    Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
    Preberite več

    Več iz teme

    Hrvaškaumorkaznivo dejanjezaporkriminalobsodbazločinzapornikisodiščeKristijan Aleksićkazenski zakonikokoljski zločinihrvaško ministrstvo za pravosodjedamir habijanzaporna kazendosmrtni zapor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Cene goriv

    Bencin bo spet dražji, dizel cenejši

    Z ministrstva za energetiko in infrastrukturo so sporočili, da se bodo opolnoči spremenile cene pogonskih goriv.
    31. 8. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Tadej Pogačar v rokah kirurga bratov Marquez

    Direktor ekipe UAE Mauro Gianetti pravi, da bo o nadaljevanju sezone odločalo le zdravstveno stanje slovenskega šampiona.
    Miha Hočevar 31. 8. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Za Pogačarja šel do skrajnih meja: To sem želel storiti zanj, za ekipo in zase

    Pavel Sivakov je dan po Pogačarjevem odstopu prevzel pobudo in poskrbel za enega najodmevnejših napadov etape.
    Blaž Potočnik 31. 8. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Prepelič za reprezentanco igra s srcem. Oglasil se je tudi Dončić

    Zmago slovenske košarkarske reprezentance proti Madžarski je komentiral Klemen Prepelič, ki je izstopal s 24 točkami.
    Drago Perko 31. 8. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Mladi junak Vuelte Jakob Omrzel pred novim izzivom: Ne vem, kako se bom odzval

    Mladi slovenski kolesar prvič v karieri nastopa na tritedenski dirki, že takoj pa je navdušil z borbenimi predstavami.
    Matic Rupnik 31. 8. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Za Pogačarja šel do skrajnih meja: To sem želel storiti zanj, za ekipo in zase

    Pavel Sivakov je dan po Pogačarjevem odstopu prevzel pobudo in poskrbel za enega najodmevnejših napadov etape.
    Blaž Potočnik 31. 8. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Prepelič za reprezentanco igra s srcem. Oglasil se je tudi Dončić

    Zmago slovenske košarkarske reprezentance proti Madžarski je komentiral Klemen Prepelič, ki je izstopal s 24 točkami.
    Drago Perko 31. 8. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Mladi junak Vuelte Jakob Omrzel pred novim izzivom: Ne vem, kako se bom odzval

    Mladi slovenski kolesar prvič v karieri nastopa na tritedenski dirki, že takoj pa je navdušil z borbenimi predstavami.
    Matic Rupnik 31. 8. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    28. 8. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo