Hrvaška uvaja dosmrtni zapor za najhujša kazniva dejanja

Hrvaška namerava z začetkom leta 2027 prvič uvesti dosmrtni zapor. Najstrožjo kazen bodo sodišča lahko izrekla za 15 vrst najhujših kaznivih dejanj, med drugim za genocid, vojne zločine, najtežje umore in nekatera kazniva dejanja proti otrokom, pa tudi za najhujše okoljske zločine. Obsojeni bodo lahko za pogojni odpust prvič zaprosili po 25 letih prestajanja kazni.

To je najpomembnejša sprememba, ki jo hrvaško ministrstvo za pravosodje predlaga z obsežnimi spremembami kazenskega zakonika. Dosmrtni zapor naj bi bilo mogoče izreči od 1. januarja 2027 za vsa kazniva dejanja, za katera zakon zdaj omogoča izrek dolgotrajnega zapora, poroča Jutarnji list.

Nova ureditev bi veljala za vse, ki so bili ob storitvi kaznivega dejanja stari najmanj 18 let. To pomeni, da bi lahko najstrožjo kazen izrekli tudi mlajšim polnoletnim storilcem, za katere sicer veljajo milejša pravila.

Dosmrtna kazen kljub imenu ne bi nujno pomenila, da bo obsojenec za zapahi ostal do smrti. Po 25 letih bi lahko zaprosil za pogojni odpust. Ministrstvo možnost odpusta med drugim utemeljuje s tem, da mora obsojenec tudi med prestajanjem najstrožje kazni ohraniti razlog za spremembo vedenja.

Umor 19-letnika sprožil razpravo o strožjih kaznih

Hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan je uvedbo dosmrtnega zapora napovedal že junija, potem ko je državo pretresel umor 19-letnega dostavljavca v Drnišu. Umora je osumljen 50-letni Kristijan Aleksić, ki je bil zaradi umora obsojen že v mladosti.

Aleksić je bil star 18 let, ko je leta 1994 s 17 vbodi z nožem ubil dekle. Kazen je prestal in po izpustitvi ni bil pod nadzorom. Po navedbah Jutarnjega lista je prav ta primer postal eden od povodov za spremembo kazenske politike.

Slovenija Dosmrtni zapor pozna tudi slovenska zakonodaja, čeprav je najvišja običajna zaporna kazen 30 let. Izreči ga je mogoče za genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva in agresijo, pod določenimi pogoji pa tudi storilcem dveh ali več najtežjih kaznivih dejanj, med drugim terorizma, umora, uboja predsednika republike, jemanja talcev in ogrožanja oseb pod mednarodnim varstvom. Tožilstvo je do zdaj dosmrtno kazen predlagalo v petih primerih. Prvič jo je sodišče dejansko izreklo Silvu Drevenšku, ki je bil leta 2021 zaradi trojnega umora obsojen na dosmrtni zapor. Po več sodnih odločitvah je vrhovno sodišče njegovo kazen nazadnje znižalo na 30 let zapora. Tako kot predvideva hrvaški predlog, lahko tudi v Sloveniji obsojenec na dosmrtni zapor po 25 letih prestajanja kazni zaprosi za pogojni odpust.

Predlog zato poleg možnosti dosmrtnega zapora za polnoletne storilce uvaja tudi strožji nadzor po prestani kazni. Storilcem kaznivih dejanj, za katera je zagroženih najmanj pet let zapora in ki prestanejo celotno kazen brez pogojnega odpusta, bi lahko po prihodu na prostost odredili preventivni nadzor. Ta bi lahko v nekaterih primerih trajal do 13 let. Za obsojence, ki bi jih izpustili pogojno, pa bi lahko zaščitni nadzor trajal do 20 let.

Dosmrtni zapor tudi za najhujše okoljske zločine

Med posebnostmi predloga je možnost dosmrtnega zapora za najhujše oblike uničevanja okolja. Hrvaška namreč hkrati v svojo zakonodajo prenaša evropsko direktivo o varstvu okolja s kazenskim pravom.

Najstrožja kazen bi bila mogoča za namerna dejanja, ki povzročijo uničenje ali obsežno, znatno, nepovratno oziroma dolgotrajno škodo ekosistemu ali kakovosti zraka, tal ali vode. Za takšna dejanja predlog predvideva najmanj deset let zapora, v najtežjih primerih pa tudi dosmrtni zapor. Hrvaško ministrstvo jih opisuje kot ravnanja, primerljiva z ekocidom.

Za najtežje okoljske kršitve se občutno povečujejo tudi kazni za podjetja. Pravna oseba bi lahko bila za najhujša kazniva dejanja kaznovana z največ 50 milijoni evrov globe. FOTO: Bruno Konjevic/Cropix

Predlog poleg tega podrobneje opredeljuje več kaznivih dejanj onesnaževanja, med drugim ravnanje z nevarnimi snovmi in živim srebrom, vnos invazivnih vrst ter nekatera ravnanja, povezana z vodami.

Za najtežje okoljske kršitve se občutno povečujejo tudi kazni za podjetja. Pravna oseba bi lahko bila za najhujša kazniva dejanja kaznovana z največ 50 milijoni evrov globe.

Za nekatera najhujša dejanja ne bo več zastaranja

Spremembe širijo tudi seznam kaznivih dejanj, ki ne bodo zastarala. Hrvaška že zdaj ne pozna zastaranja za genocid, zločine proti človečnosti, vojne zločine, nekatere oblike terorizma, trgovine z ljudmi in najtežje umore.

Po novem bi med drugim brez zastaralnega roka ostali tudi najhujši okoljski zločini ter nekatera dejanja, pri katerih požar, poplava ali eksplozija povzročijo smrt. Enako bi veljalo za najhujše oblike kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi.

Ministrstvo širitev utemeljuje s težo teh dejanj in poudarja, da mora možnost kazenskega pregona pri njih ostati trajna. Z uvedbo dosmrtnega zapora po njegovem mnenju izgublja smisel tudi možnost, da bi pregon najtežjih kaznivih dejanj po določenem številu let zastaral.

Za temeljni zakon le sedem dni javne razprave

Kljub obsegu sprememb je hrvaško ministrstvo predlog poslalo v javno razpravo za vsega sedem dni. Objavilo ga je 27. avgusta, posvetovanje pa se konča 3. septembra. Običajni rok za javno razpravo je 30 dni.

Vzrok za tako kratek rok je zamuda Hrvaške pri prenosu evropske direktive o varstvu okolja s kazenskim pravom. Države članice bi jo morale v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje do 21. maja letos. Ker Hrvaška tega ni storila pravočasno, je 15. julija prejela uradni opomin zaradi kršitve obveznosti.

Ministrstvo je skrajšanje javne razprave utemeljilo s potrebo po čimprejšnjem prenosu evropskih pravil, čeprav predlagane spremembe segajo precej dlje od okoljske zakonodaje in bistveno spreminjajo hrvaško kazenskopravno politiko.