Hrvaška uzakonja »mikrostanovanja«, velika kot ministrova pisarna

Hrvaški parlament je danes sprejel zakon o dostopnem stanovanju, s katerim želi vlada prispevati k umiritvi rasti cen nepremičnin in povečati ponudbo cenovno dosegljivih stanovanj. Zakon kot začasno rešitev bivanja uvaja tudi mikrostanovanja za mlade do 30 let, katerih velikost znaša od 18 do 26 kvadratnih metrov.

Zakon v pravni red prvič uvaja pojem dostopnega stanovanja – to je stanovanje, pri katerem najemnina ali obrok kredita za stanovanje skupaj s povprečnimi stroški vzdrževanja ne presega 30 odstotkov neto dohodka ožje družine.

Več ciljnih skupin

Zakon ureja sistemsko organizirano stanovanjsko gradnjo, pridobivanje in nakup stanovanj, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi, ter upravljanje stanovanjskega fonda z namenom zagotavljanja dostopnega stanovanja.

Opredeljuje tudi ciljne skupine, ki imajo pravico do podpore ali stanovanjske oskrbe. Med njimi so državljani z nižjimi dohodki, mladi do 45. leta starosti, družine z otroki, starejši od 65 let in osebe iz deficitarnih poklicev, pogoj pa je, da v lasti nimajo za bivanje primerne stanovanjske nepremičnine.

V stavbah, ki bodo zgrajene v skladu z zakonom, mora biti polovica stanovanj namenjenih najemu, druga polovica pa prodaji. Če ima stavba manj kot deset stanovanj, morajo biti vsa namenjena dostopnemu najemu.

Zakon uvaja tudi pojem mikrostanovanjskih enot. Mikrostanovanja bodo namenjena najemu mladim do 30. leta za prehodno obdobje bivanja do štirih let z možnostjo podaljšanja za dve leti. Izjemoma se lahko oddajo v najem tudi državnim, javnim ali lokalnim uslužbencem, če so premeščeni v drug kraj delovanja ali se preselijo zaradi zaposlitve.

Minister Bačić: Približno 18 kvadratnih metrov meri tudi moja pisarna

Velikost mikrostanovanjske enote lahko znaša 18 kvadratnih metrov za eno osebo in 26 kvadratnih metrov za dve osebi. Izjemoma lahko pri prenovi obstoječe stavbe za potrebe dostopnega stanovanja velikost odstopa do največ štiri kvadratne metre.

Minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je pred kratkim ocenil, da bodo s tem in drugimi doslej sprejetimi zakoni omogočili povečanje števila stanovanjskih enot. Stanovanja, velika 18 kvadratnih metrov, so po njegovem mnenju primerna za bivanje.

»Za mlado osebo je 18 kvadratnih metrov dovolj za krajše obdobje, dokler ne reši stanovanjskega vprašanja,« je dejal prejšnji teden v pogovoru za hrvaško televizijo RTL. Obenem je dodal, da približno 18 kvadratnih metrov meri tudi njegova pisarna, s čimer je naletel na kritike v javnosti.