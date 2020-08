Hrvaška v pričakovanju visokega števila novih okužb

Aktualno dogajanje glede širjenja novega koronavirusa doma in po svetu spremljamo: TUKAJ.

Potem ko so včeraj na hrvaškem potrdili 180 novih okužb s koronavirusom , kar je največ doslej, hrvaški mediji tudi za danes napovedujejo podobno visoko število novih okužb.Hrvaške županije nove okužbe sporočajo do zgodnjega popoldneva, ko so znani skupni podatki novih okužb na ravni države. Do zdaj so danes po navedbah hrvaškega Indexa v vukovarsko-sremski županiji potrdili 11 novih primerov, v zadrski osem, v primorsko-goranski in brodsko-posavski po pet, v istrski tri, v požeško-slavonski in siško-moslavški po dva ter v virovitiško-slavonski in varaždinski pa en nov primer. Podobno visoko število novih okužb kot včeraj pričakujejo tudi v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so jih po navedbah Jutarnjega lista včeraj potrdili 41.Zaradi velikega števila novih okužb na Hrvaškem so pristojni slovenski organi napovedali možnost uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam, zaradi česar bi bila ob povratku v Slovenijo predvidena dvotedenska karantena. Po navedbah STA je vodja hrvaškega turističnega združenjaocenil, da bi bila uvrstitev Hrvaške na slovenski rdeči seznam velikanski problem za hrvaški turizem.