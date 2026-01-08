Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, Srbija v težavah zaradi snega

Tudi Hrvaško je danes po dveh dneh sneženja zajel ekstremen mraz. Temperature v notranjosti države, vključno s prestolnico, so se zjutraj spustile pod -10 stopinj Celzija. Pred ekstremno nizkimi temperaturami svarijo tudi v Bosni in Hercegovini, v Srbiji pa medtem še vedno poročajo o težavah v prometu in oskrbi z energijo zaradi snega.

V Zagrebu so zjutraj izmerili -12 stopinj Celzija. Najhladneje je bilo na severu države, kjer so v medžimurski županiji izmerili do -18 stopinj Celzija, na območju Varaždina pa -16. Drugod po državi so se temperature gibale okoli -10 stopinj Celzija.

Mraz po napovedih hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) ne bo popustil niti čez dan. Temperature v notranjosti države se bodo gibale med -5 in 0 stopinjami Celzija, na Jadranu pa med 3 in 8.

DHMZ je zaradi snega in poledice ter izjemno nizkih temperatur izdal več opozoril. Za zagrebško in karlovško regijo velja oranžno opozorilo, za druga območja pa rumeno - v notranjosti države zaradi mraza, na obali pa zaradi močnega vetra.

Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, obstaja pa tudi nevarnost poledice. Na več odsekih v Liki, Gorskem kotarju, severozahodni Hrvaški in Slavoniji veljajo prepovedi prometa za tovorna vozila s prikolicami, vlačilce s polprikolicami ter vozila brez zimske opreme. Na posameznih odsekih je promet upočasnjen zaradi vozil zimske službe, ki odstranjujejo sneg in posipajo ceste, so danes obvestili iz hrvaškega avtokluba (Hak).

Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno nizkih temperatur so danes za severni in severozahodni del države izdali tudi v BiH. Jutranja temperatura je znašala od -11 do -4, na severozahodu države do -14. Dnevne temperature se bodo po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH gibale med -6 do 0 stopinjami, medtem ko bodo na jugu države ostale nad lediščem.

Srbija ostaja pod snežno odejo. Zimske razmere povzročajo resne motnje v prometu, z zahoda države pa poročajo tudi o težavah v oskrbi z električno energijo, zato so razglasili izredno stanje v več občinah, je davi poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

Medkrajevni promet do posameznih vasi je ponekod onemogočen, v posameznih delih veljajo prepovedi vožnje za tovorna vozila, v Beogradu pa je moten javni prevoz.

Premier Đuro Macut je za RTS danes dejal, da so razmere pod nadzorom. Poudaril je, da so v stalnem stiku s sektorjem za izredne razmere, na terenu pa so poleg pripadnikov ministrstva za notranje zadeve tudi lokalne ekipe za čiščenje in sanacijo.

Zaradi snega je po njegovih besedah najbolj obremenjeno elektrodistribucijsko omrežje, kjer ekipe odpravljajo okvare in poskušajo čim hitreje zagotoviti oskrbo prebivalcem.