Hrvaška vlada dobila nova ministra

Hrvaški parlament je danes potrdil dva nova ministra v okviru t. i. mini reorganizacije vlade. Za ministra za gradbeništvo so poslanci potrdili Branka Bačića, Šime Erlic pa je postal minister za regionalni razvoj in sklade EU, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Njuna predhodnika je prejšnji teden razrešil premier Andrej Plenković.

Bačić, ki je postal tudi eden od namestnikov predsednika vlade, je na položaju nasledil Ivana Paladino, ki so ga bremenile kritike zaradi počasne obnove Zagreba in Banovina po potresih leta 2020. Bačić, ki je bil doslej vodja poslanske skupine vladajoče HDZ, je bil minister za gradbeništvo že v letih 2010 in 2011.

Po današnji potrditvi na položaj je med prednostnimi nalogami izpostavil najdbo primernih stanovanj za vse državljane, ki so po potresu še vedno v začasnih namestitvah in zabojnikih, ter bistveno pospešitev obnove. Napovedal je, da bo vlada že prihodnji teden obravnavala zakon o obnovi in zakon o strukturi glavnih državnih organih, da lahko začnejo z resno, trdno, jasno in hitrejšo obnovo.

Šime Erlic je bil pred tem državni sekretar na ministrstvu, ki ga bo zdaj vodil. Na položaju je nasledil Natašo Tramišak, katere zamenjavo je predsednik vlade utemeljil z izgubo zaupanja. Plenković je zamenjavo obeh ministrov pojasnil s potrebo po osvežitvi svoje ministrske ekipe.

V zadnjih desetih mesecih je sicer iz Plenkovićeve vlade odšlo sedem ministrov od skupno 18.