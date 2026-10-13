Hrvaška vse bolj pripira evropska vrata Črni gori

Črna gora je najnaprednejša kandidatka za članstvo v EU. S približevanjem cilju prihajajo v ospredje politične ovire. Hrvaška je od Podgorice zahtevala rešitev vrste odprtih dvostranskih vprašanj. Cilj črnogorske vlade je, da bi Črna gora postala 28. država članica leta 2028.

Črna gora je bila pri odzivanju na hrvaške zahteve zadržana. Premier Milojko Spajić je v Luxembourgu zatrdil le, da dvostranski pogovori z Zagrebom potekajo tako rekoč vsak dan. »Črna gora in Hrvaška imata dovolj moči in vero v boljšo evropsko prihodnost, da lahko vsa vprašanja zapremo v zadovoljstvo obeh strani,« je zatrdil