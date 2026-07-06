Hrvaška z novimi pravili: brez tega ne podpisujte pogodbe o nakupu nepremičnin

Na Hrvaškem bodo od 7. julija začele veljati spremembe zakona o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki prinašajo strožja pravila za nepremičninske agencije in večjo zaščito kupcev, prodajalcev ter najemnikov. Namen sprememb je omejiti nezakonito posredovanje in povečati preglednost trga, kjer cene nepremičnin ostajajo na rekordnih ravneh.

Po besedah Lane Mihaljinec Knežević iz Združenja za poslovanje z nepremičninami pri Hrvaški gospodarski zbornici je dosedanji zakon veljal vse od leta 2007, novi predpisi pa bistveno natančneje urejajo razmerja med vsemi udeleženci na trgu, poroča HTV.

Med najpomembnejšimi novostmi so občutno višje kazni za nezakonito posredovanje, višje obvezno zavarovanje odgovornosti nepremičninskih agencij ter jasneje določena pravila glede pogodb med agencijami in strankami.

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Kupcem in prodajalcem oblasti svetujejo, naj pred podpisom pogodbe preverijo, ali je izbrana agencija vpisana v uradni register Hrvaške gospodarske zbornice. Po novem tudi posamezniki, ki so opravili strokovni izpit, ne smejo več samostojno posredovati, če niso zaposleni pri pooblaščenem posredniku.

Prav tako zakon prepoveduje oglaševanje nepremičnin brez podpisane posredniške pogodbe z lastnikom, s čimer želi država zmanjšati število spornih oglasov in povečati zanesljivost ponudbe.

Pomembna sprememba zadeva tudi provizije. Agencije ogleda nepremičnine ne smejo več pogojevati s plačilom provizije. Ta se lahko zaračuna šele po sklenitvi posredniške pogodbe. Če ima agencija pogodbo tako s kupcem kot s prodajalcem, lahko provizijo zaračuna obema.

Novi zakon uvaja tudi strožje pogoje za opravljanje dejavnosti. Posredniških agencij ne bodo mogli voditi posamezniki s kriminalno preteklostjo, hkrati pa kodeks etike postaja obvezen za vse nepremičninske posrednike.

»Doslej je bilo veliko nezakonitega posredovanja. Zato pričakujemo tudi pomoč državljanov, da bodo uporabljali storitve legalnih agencij. Kazni so se zaostrile, dejavnosti pa ne bodo mogli opravljati niti voditi nepremičninskih agencij posamezniki s kriminalno preteklostjo,« je poudaril predsednik Združenja za poslovanje z nepremičninami pri Hrvaški gospodarski zbornici Dubravko Ranilović.

Cene še rastejo, kupcev pa je manj

Kljub spremembam zakonodaje Kneževićeva ne pričakujejo umiritve cen. Ocenjujejo, da se bo trg še naprej razslojeval; cene bodo rasle različno glede na regijo in vrsto nepremičnine.

Število kupoprodaj medtem upada, saj si vse manj prebivalcev lahko privošči nakup stanovanj po sedanjih cenah.

Eden glavnih razlogov za manj transakcij so tudi previsoka pričakovanja prodajalcev, ki starejše nepremičnine pogosto vrednotijo primerljivo z novogradnjami, čeprav kakovost in stanje objektov nista primerljiva.