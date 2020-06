Hrvaška zaradi volilnih potreb HDZ odpira mejo z BiH

Ukinitev samoizolacije zaradi volitev

Virus se širi tudi v Srbiji, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 294 novih primerov okužb in tri smrtne žrtve. Foto: Marko Djurica/Reuters



Alarmantno v Novem Pazarju

Čeprav bo Hrvaška odprla mejo z BiH in odpravila samoizolacijo za potnike, ki vanjo vstopajo iz BiH, je Slovenija ne bo umaknila s seznama varnih držav. Ljubljana je ocenila, da bo Zagrebu z zaprtjem nočnih klubov in diskotek uspelo ustaviti trend naraščanja okužb.Slovenski premierin njegov hrvaški kolegasta v ponedeljek po telefonu, kot je na twitterju zapisal Plenković, poskušala najti ravnovesje med varovanjem zdravja in gospodarskimi aktivnostmi, še posebej turizmom. Plenković je v večernem predvolilnem soočenju dejal, da sta se z Janšo dogovorila, da Slovenija ne bo zaprla meje s Hrvaško. Kljub opozorilom vladne infektologinje, da bi bilo smiselno za slovenske turiste zapreti mejo s Hrvaško, ker je število okužb na 100.000 prebivalcev preseglo deset, se je politika odločila drugače. Danes so sicer na Hrvaškem potrdili 52 novih primerov.Hrvaški notranji ministerje napovedal, da bo Hrvaška danes odprla mejo z BiH in ukinila 14-dnevno samoizolacijo za potnike iz BiH. To naj bi od 1. julija veljalo tudi za potnike iz Srbije. Hrvaška je prejšnji teden zaradi naraščajočega števila okuženih uvedla samoizolacijo za vse potnike, ki vstopajo vanjo iz BiH, Črne gore, Srbije, Severne Makedonije in s Kosova. Na ukrep Zagreba so se na Balkanu ostro odzvali; zagrozili so, da ne bodo nikoli več namočili prsta v hrvaško morje, zunanja ministrica BiHpa je napovedala recipročne ukrepe.Ker je Božinović napovedal odpravo ukrepov za BiH, se je prvak HDZ BiHže zahvalil Plenkoviću za racionalno odločitev hrvaške strani. Ukrepi so trajali dovolj dolgo, da HDZ na obeh straneh meje pridobi zadostno število političnih točk v predvolilni kampanji za hrvaški sabor. Pripisali si bodo zasluge za ukinitev mejnih verig, čeprav se epidemiološka slika pred postavitvijo in po rušitvi zidu na Jadranu ni prav nič spremenila.Čović poziva državljane BiH, naj proslavljajo, ker je Hrvaška brez razloga odprla mejo, kot jo je brez razloga tudi zaprla. V resnici je Zagreb čakal na Bruselj, ki je določil glavno merilo za vstop državljanov tretjih držav v EU. Vstop je dovoljen, če število okužb na 100.000 prebivalcev ne presega 16, kot je povprečje v EU.Po podatkih zavoda za javno zdravje so v zadnjih 24 urah potrdili 97 novih primerov okužb v Federaciji BiH, 31 v Republiki Srbski, v kantonu Sarajevo 29, dan prej pa 31 v Sarajevu in po eno okužbo v Zenici, Olovu, Goraždu, Žepču in Visokem. Virus se širi tudi v Srbiji, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 294 novih primerov okužb in tri smrtne žrtve. Novo žarišče je v Užicah, kjer se je število okuženih podvojilo, samo danes pa so potrdili 47 novih primerov okužb. Alarmantne so razmere v Novem Pazarju, kjer je s koronavirusom okuženih 466 ljudi, glavni problem pa je pomanjkanje zdravniškega kadra.V Črni gori so registrirali 17 novih primerov okužb, dva človeka pa sta umrla. Po zadnjih objavljenih podatkih sta na Kosovu v četrtek umrla dva človeka, potrdili pa so 69 novih primerov okužb. Če se bo nadaljeval trend naraščanja okužb, premiernapoveduje ponovno uvedbo popolne izolacije.