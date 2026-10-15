Hrvaška zavira pot Črne gore: odprto vprašanje vojnih zločinov in odškodnin

Hrvaška od Črne gore pred zaključkom pristopnih pogajanj z Evropsko unijo zahteva rešitev več desetletij odprtih vprašanj, povezanih z vojnimi zločini, odškodninami in mejo med državama. Čeprav Zagreb uradno podpira članstvo Črne gore v EU, opozarja, da na nekaterih področjih že dve leti ni napredka, poroča Politico.

Hrvaški premier Andrej Plenković je pred četrtkovo razpravo evropskih voditeljev o širitvi EU dejal, da je bila Hrvaška doslej konstruktivna, vendar pričakuje premike pri pogajalskih poglavjih 23, ki zadeva pravosodje in temeljne pravice, ter 31, ki zajema zunanjo, varnostno in obrambno politiko.

»Nekatera vprašanja so na dnevnem redu že dve leti, ne da bi prišlo do kakršnega koli napredka,« je po poročanju Politica dejal Plenković. Dodal je, da bo Hrvaška druge članice EU pozvala, naj pomagajo spodbuditi napredek Črne gore, če želi ta zaključiti pogajanja.

Med zahtevami Zagreba je odškodnina za hrvaške državljane, ki so bili zaprti v taborišču Morinj v Črni gori. Med oktobrom 1991 in avgustom 1992 je bilo tam po navedbah hrvaškega dokumenta, ki ga je pridobil Politico, zaprtih več kot 300 Hrvatov. Taborišče je delovalo po zasedbi dela dubrovniškega območja, v kateri so sodelovale srbske in črnogorske sile.

Hrvaška zahteva tudi ohranitev in trajno razstavitev spominske plošče na nekdanjem taborišču. Poleg tega želi, da občina Kotor preimenuje mestni bazen, poimenovan po nekdanjem mednarodnem vaterpolistu Zoranu Gopčeviću, ki je po navedbah dokumenta v letih 1991 in 1992 deloval kot paznik v Morinju.

Med odprtimi vprašanji sta tudi pregon vojnih zločinov, storjenih med hrvaško osamosvojitveno vojno, ter nadaljnji pogovori o določitvi meje med državama. Zagreb v dokumentu poudarja, da želi olajšati pristop Črne gore k EU, ne pa ga ovirati.

Črna gora velja za najnaprednejšo državo v procesu širitve EU. Začasno je zaprla 21 od skupno 33 pogajalskih poglavij, kar pa še ne pomeni, da so pogajanja zaključena ali da je članstvo zagotovljeno.

Hrvaška, ki se je Evropski uniji pridružila leta 2013, je doslej soglašala z napredkom Črne gore v pristopnih pogajanjih. Odprta vprašanja pa bi lahko postala pomembna ovira v sklepni fazi procesa, saj morajo države članice soglašati z zaključkom pogajanj in pristopom nove članice.