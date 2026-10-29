Hrvaška zvišuje minimalno plačo

Minimalna bruto plača se bo na Hrvaškem po odločitvi vlade leta 2027 zvišala za 7,6 odstotka oziroma s 1050 na 1130 evrov, je danes sporočil hrvaški premier Andrej Plenković. Zvišala se bo tudi minimalna urna postavka za študentsko delo, ki bo prihodnje leto 7,06 evra.

Vlada je odločitev o zvišanju minimalne plače po besedah Plenkovića sprejela po posvetovanjih s socialnimi partnerji in ekonomsko stroko.

Minimalno plačo prejema približno 50.000 delavcev

»Trenutno bruto minimalna plača znaša 1050 evrov, po posvetovanjih in ocenah pa smo se odločili, da jo zvišamo na 1130 evrov, kar pomeni povečanje za 80 evrov oziroma 7,6 odstotka na letni ravni,« je dejal.

Slovenska minimalna plača višja Minimalna plača v Sloveniji letos znaša 1481,88 evra bruto, kar je neto okoli tisoč evrov in skoraj dvakrat več kot pred desetimi leti. Letošnja minimalna plača se je zvišala za skoraj 16 odstotkov glede na leto 2025, kar je bistveno več kot je znašala lanska inflacija.

Na Hrvaškem minimalno plačo po navedbah vlade prejema približno 50.000 delavcev oziroma okoli pet odstotkov zaposlenih. Za delodajalce, ki izplačujejo minimalne plače, pa vlada pripravlja kompenzacijske ukrepe, ki bodo veljali v prvih treh mesecih leta 2027.

Plenković je danes spomnil, da je minimalna bruto plača leta 2016 znašala 414 evrov, kar pomeni, da se bo do prihodnjega leta nominalno zvišala za 173 odstotkov, ob upoštevanju inflacije pa za 97 odstotkov.

Socialnim partnerjem je vlada predstavila tudi makroekonomske napovedi za letos. Po teh napovedih naj bi se bruto domači proizvod povečal za 2,3 odstotka, proračunski primanjkljaj naj bi tudi po rebalansu ostal pod tremi odstotki BDP, delež javnega dolga v BDP pa naj bi se zmanjšal na približno 55,5 odstotka.