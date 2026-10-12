Hrvaške najemnine eksplodirale: v enem letu za 40 odstotkov višje

Najemnine stanovanj na Hrvaškem so se med drugim četrtletjem lani in istim obdobjem letos po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat zvišale za 40,1 odstotka, kar je druga najvišja rast v EU. Višjo rast so doživeli le v Romuniji. V Sloveniji so se zvišale za deset odstotkov, povprečje EU pa je znašalo tri odstotke.

Najemnine v številnih evropskih državah rastejo hitreje od splošne inflacije, kaže danes objavljena analiza portala Euronews Business. V Romuniji so se zvišale za 43,5 odstotka, medtem ko so na Finskem ostale nespremenjene.

V Romuniji je splošna inflacija v tem obdobju znašala 9,5 odstotka, na Hrvaškem pa 4,8 odstotka. To pomeni, da so se najemnine v obeh državah tudi ob upoštevanju inflacije realno zvišale za več kot 30 odstotkov.

Slovenija je zasedla tretje mesto v EU. Ob upoštevanju inflacije so se najemnine realno zvišale za nekaj več kot šest odstotkov.

Po pojasnilih pristojnih statističnih ustanov so na izrazito rast najemnin v Romuniji in na Hrvaškem vplivale predvsem spremembe na področju javnih oziroma reguliranih najemnih stanovanj. V Romuniji je bil glavni razlog zvišanje administrativno določenih najemnin za stanovanja v državni oziroma občinski lasti.

Velik del stanovanjskega fonda na Hrvaškem pa je postal predmet finančnih naložb, je za Euronews Business opozoril profesor socialne politike na zagrebški pravni fakulteti Gojko Bežovan.

Veliko stanovanj je praznih

Nakupi stanovanj in nepremičnin za turistične namene so postali ena glavnih oblik varčevanja. Precejšnjega deleža novozgrajenih stanovanj zato ne kupujejo za bivanje, temveč kot naložbo, zaradi česar številna ostajajo prazna.

Hrvaška je lani sicer uvedla davek na prazna stanovanja, letos pa je steklo povezovanje potencialnih najemnikov z lastniki stanovanj v okviru novega programa dostopnega najema. Država bo lastnikom izplačevala tržno najemnino, najemniki pa bodo plačevali subvencionirano najemnino, prilagojeno prihodkom gospodinjstva.