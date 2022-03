Hrvaški minister: V strmoglavljenem dronu našli ostanke bombe

V ostankih brezpilotnega letalnika, ki je v četrtek strmoglavil na zagrebškem Jarunu, so našli dele letalske bombe, kakršne so uporabljali na letalnikih sovjetske izdelave, je danes sporočil hrvaški obrambni minister Mario Banožić. Kot je dodal, sledi kažejo, da ni šlo za izvidniško letalo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Načelnik oddelka vojaške policije Vlado Kovačević je v soboto potrdil, da so našli tudi črno skrinjico letalnika, ki je delno poškodovana. Že takrat je povedal, da del ostankov nakazuje možnost, da je bila na njem eksplozivna naprava.

»Našli smo dele eksplozivne naprave in sledi, ki kažejo, da to ni bilo izvidniško letalo,« pa je danes, potem ko so iz kraterja izvlekli velik del letalnika, novinarjem povedal minister Banožić.

»Po analizi bomo lahko povedali, kakšen je namen. Bombo so uporabljali na letalih,« je dodal. Potrdil je, da je bil letalnik sovjetske izdelave, še vedno pa ni jasno, ali je prišla z ruske ali ukrajinske strani.

Minister je še poudari, da je območje v okolici kraja strmoglavljenja zdaj varno.

Zaradi izkopavanja ostankov letalnika, ki je do Zagreba z območja Ukrajine priletel preko Romunije in Madžarske, so iz enega od paviljonov bližnjega študentskega doma evakuirali študente.