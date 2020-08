Hrvaški odziv: Razmere pri nas niso dramatične

Preberite še: Hrvaška umeščena na rdeči seznam

Bolj skopo so se odzvali na hrvaškem ministrstvu za zunanje zadeve. Zagotovili so, da je »hrvaška diplomacija proaktivna na vseh ravneh«, poroča Index , zraven pa poudarjajo, »da imajo odprte vse komunikacijske kanale s slovenskim političnim vrhom, hrvaško veleposlaništvo v Sloveniji pa je v intenzivnem stiku s slovenskimi organi in inštitucijami, informacije pa izmenjujejo vsak dan«.



Na Hrvaškem odmeva slovenska odločitev, da je naša južna soseda pristala na rdečem seznamu držav glede okuženosti z novim koronavirusom. Odzvali so se na hrvaškem ministrstvu za turizem.Pod izjavo se je podpisala ministrica, v njej pa zavrača navedbe slovenskega vladnega govorca Jelka Kacina, češ da so razmere na Hrvaškem dramatične. Pristojnim institucijam v drugih državah bodo še naprej skušali dajati točne informacije o razmerah, na podlagi katerih Hrvaško uvrščajo na sezname varnih oz. nevarnih držav, so dodali.V sporočilu za javnost, ki ga med drugim v celoti objavlja hrvaški spletni portal index, je ministrstvo še poudarilo, da je Slovenija v vrhu trgov, pomembnih za hrvaški turizem, večina slovenskih turistov pa se na Hrvaškem počuti dobro, ker jo poznajo in so lastniki številnih nepremičnin.Hrvati tudi poudarjajo, da to ne pomeni konec turistične sezone, ampak bodo še naprej vabili turiste, naj pridejo na Hrvaško. Prepričani so, da je Hrvaška še vedno varna država in da število okuženih ni veliko, še posebno, ker jo je poleti obiskalo preko pet milijonov turistov. Na prvem mestu po številu prihodov so sicer Nemci, sledijo jim Slovenci.Po podatkih informacijskega sistema za prijavo in odjavo turistov eVisitor so junija zabeležili okoli 207.000 prihodov ter 1,1 milijona nočitev slovenskih turistov, julija 328.000 prihodov in 3,4 milijona nočitev, avgusta pa doslej 238.000 prihodov in 2,2 milijona nočitev. 71,4 odstotka Slovencev počitnikuje v Istri, Kvarnerju in Liki, kjer so, kot poudarjajo na ministrstvu, v zadnjih 24 urah potrdili skupno le 10 okužb z novim koronavirusom. Skupno so sicer na Hrvaškem v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 219 novih okužb z novim koronavirusom, še dva bolnika s covidom-19 sta umrla.Kacin je napovedal, da bo vlada danes uvrstila Hrvaško na rdeči seznam držav. Vse, ki bodo od petka naprej odšli na Hrvaško dopustovat, čaka ob povratku 14-dnevna karantena. Medtem ko bodo tisti, ki trenutno dopustujejo na Hrvaškem, imeli na voljo vsaj do konca vikenda, da se brez karantene vrnejo domov.Avstrija je zaradi naraščanja števila uvoženih okužb iz Hrvaške minuli petek pozvala svoje državljane, naj se nujno vrnejo. Od ponedeljka pa morajo vsi, ki se od tam vračajo, predložiti negativen test na koronavirus, ki ni starejši od 72 ur. Enako zahteva tudi Italija za svoje državljane, ki se vračajo s Hrvaške.Prav tako bo očitno Hrvaško na rdeči seznam postavila tudi Velika Britanija.