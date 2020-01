Hrvaški premier razrešil ministra za zdravje

Predsednik hrvaške vladeje danes razrešil je ministra za zdravje, je hrvaškim medijem potrdil šef vladnega oddelka za odnose z javnostjoRazrešitev je posledica nepremičninske afere, v katero se je Kujundžić ujel zaradi neprijavljenih nepremičnin. Zdaj že nekdanji minister se je pod pritiskom javnosti na novinarski konferenci javnosti opravičil, da je napačno izpolnil obrazec za prijavo premoženja, skrival pa ni ničesar. Čeprav je vztrajal, da gre pri vsej zadevi za usklajene napade nanj, ki jih vodijo posamične interesne skupine, je v ponedeljek premieru ponudil svoj mandat, naj on odloči, kakšna bo njegova usoda.Ministrov odvetnik je včeraj naštel vse Kujundžićeve nepremičnine in pojasnil, kako je do katere izmed njih prišel. Kujundžić je pojasnil, da odstopa ni ponudil, saj bi tako zmagale »interesne skupine, ki škodijo vsem«, ni pa razkril, o katerih interesnih skupinah govori.