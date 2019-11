Hrvaški šolniki zavrnili predlog vlade, še naprej bodo stavkali

Je možno, da se pouk nadaljuje v ponedeljek?

Sindikatov ni prepričal predlog hrvaške vlade, ki jo vodi Andrej Plenković. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Krajše bodo počitnice

Hrvaški sindikati v osnovnih in srednjih šolah bodo nadaljevali stavko, ki traja že 35 dni. Na današnji novinarski konferenci v Zagrebu so sporočili, da so njihovi člani z veliko večino zavrnili ponudbo vlade o zvišanju plač. Vztrajajo pri zvišanju koeficientov zahtevnosti delovnega mesta za 6,11 odstotka.Hrvaška vlada je po maratonskih pogajanjih s sindikati prejšnji torek ponudila zvišanje dodatkov na plače za pet odstotkov po modelu 3+1+1, ob zvišanju osnovne plače za 6,12 odstotka. V Banskih dvorih so napovedali tudi izdelavo analize in ureditev razmerij med koeficienti v javnih službah.Po dvodnevnem referendumu je vladno ponudbo zavrnilo več kot 95 odstotkov udeležencev v osnovnih šolah ter nekaj manj kot 89 odstotkov v srednjih šolah kot tudi 69 odstotkov nepedagoškega osebja, zaposlenega v znanosti in visokem izobraževanju, so danes sporočili sindikati. Referenduma se je udeležilo več kot 45.000 članov sindikatov. Predsednica sindikata hrvaških učiteljevje dejala, da vztrajajo pri koeficientih, ker ne gre zgolj za izražanje materialnih zahtev, temveč tudi za »koeficient dostojanstva«.Sindikati so napovedali, da bodo splošno stavko nadaljevali v osnovnih in srednjih šolah, občasno pa tudi na fakultetah, kot doslej. Sporočili so tudi, da se krepijo različni politični pritiski in grožnje učiteljem, da bi prekinili stavko. Stavka učiteljev ima sicer podporo v večjem delu hrvaške javnosti.Predsednik hrvaške vladeje pred današnjo objavo izidov sindikalnega referenduma napovedal, da bodo povabili sindikate na pogovore. Po koncu triurnih pogovorov so sporočili, da dogovora niso dosegli. »Ni premikov«, je po srečanju novinarjem izjavil vodja kabineta hrvaškega premierja, ki je v imenu hrvaške vlade vodil pogajanja s sindikati.Pojasnil je, da se je težko pogajati, če druga stran neomajno vztraja pri spremembi koeficientov. Obenem je izpostavil, da vlada ne bo spreminjala svoje uredbe o koeficientih za učitelje brez temeljite analize in sistematične spremembe celotnega sistema koeficientov v javnem sektorju. Ponovil je, da so zaradi zahtevnosti dela pri spremembi koeficientov kot nadomestilo za vmesni čas sindikatom ponudili dodatke na plačo in zvišanje osnovne plače, s katerimi naj bi šolniki dobili višje plače, kot bi bile po zahtevanem zvišanju koeficienta. Zanikal je, da bi se pogovarjali o pravosodni prepovedi stavke.Predstavniki sindikata so novinarjem po srečanju povedali, da od vlade pričakujejo rešitev, ki bo sprejemljiva za njihovo članstvo. Če bi vlada čez vikend sprejela zahteve sindikatov, bi lahko pouk v šolah nadaljevali že v ponedeljek, so napovedali.Z današnjim dnem so v hrvaških osnovnih in srednjih šolah zaradi stavke izgubili že 15 delovnih dni. Sprva je bila stavka krožna, vsak dan v drugih županijah, od prejšnjega torka pa poteka na območju celotne države.Iz hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje so danes sporočili, da bo zaradi doslej izgubljenih dnevih pouka potrebno skrajšati šolske počitnice in podaljšati šolsko leto. Zimske počitnice naj bi tako bile od 24. decembra do 6. januarja, spomladanske od 10. do 13. aprila, medtem ko bi šolsko leto podaljšali do 26. junija. Maturantom bi pouk podaljšali za največ teden dni, do 29. maja.