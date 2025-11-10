Hrvaški vojni zločinec predčasno izpuščen na prostost; bosanske žrtve ogorčene

Nekdanji obrambni minister samooklicane Herceg-Bosne in haaški obsojenec Bruno Stojić je bil predčasno izpuščen na prostost.

Mednarodni mehanizem za kazenska sodišča ZN (MICT) s sedežem v Haagu je v ponedeljek odobril njegovo izpustitev.

Stojić, ki je prestajal 20-letno kazen v zaporu v Avstriji, je po proceduralnih zapletih v petek zvečer prispel na Hrvaško.

Izpustitev je sprožila oster odziv združenj žrtev v Bosni in Hercegovini, ki so odločitev označila za »globoko žalitev in moralni poraz pravice«.

Razlogi sodišča: Obžalovanje in dobro vedenje

Predsedujoča sodnica Graciela Gatti Santana je v odločitvi pojasnila, da so kljub visoki teži zločinov za izpustitev obstajali številni pozitivni dejavniki. 70-letni Stojić naj bi po oceni sodišča kazal primerno vedenje, priznal težo svojih zločinov in je malo verjetno, da bi jih ponovil.

Kot je zapisala sodnica, »teža Stojićevih zločinov tehta proti predčasni izpustitvi«, vendar pa obstajajo dejavniki v prid izpustitvi, kot so »sprejemanje osebne odgovornosti za zločine«, »izražanje obžalovanja za posledice« svojih dejanj, »zelo dobro vedenje v zaporu« in »dobri obeti za uspešno reintegracijo«.

Stojić je že v preteklosti v nagovorih sodišču izrazil obžalovanje zaradi trpljenja žrtev in sprejel odgovornost. Tudi sodišče je ob izpustitvi Stojića spodbudilo, naj »še naprej razmišlja o svojem ravnanju in odgovornosti ter razmisli o konkretnih korakih, ki bi jih lahko sprejel za spodbujanje sprave«.

Zapleten prihod na Hrvaško

Bruno Stojić je bil v haaškem priporu od aprila 2004. Njegova polna kazen bi se sicer iztekla šele septembra 2027. To je bil njegov tretji zahtevek za predčasni izpust po odsluženi več kot dveh tretjinah kazni; prejšnja dva sta bila zavrnjena. Zadnjega je vložil januarja letos.

Nekdanji obrambni minister samooklicane Herceg-Bosne Bruno Stojić je bil predčasno izpuščen na prostost. FOTO: Reuters

Njegov prihod na Hrvaško pa se je v petek zapletel. Potem ko je bil izpuščen iz zapora v Gradcu in prepeljan na Dunaj, ga je avstrijska policija odstranila z letala za Zagreb.

Kot poroča Večernji.hr, je bil razlog »proceduralne narave«, saj njegov odhod »ni bil najavljen 24 ur prej«.

Po pogovorih, v katere se je vključil tudi hrvaški veleposlanik na Dunaju Danijel Glunčić, je Stojić na koncu z večernim letom le prispel v Zagreb, kjer ga je pričakala družina.

Ogorčenje žrtev in strah pred zanikanjem

Odziv združenj žrtev v BiH je bil oster. Murat Tahirović, predsednik Združenja žrtev in prič genocida, je za Sarajevo Times izrazil dvom v Stojićevo iskreno obžalovanje. Opozoril je na vzorec obnašanja drugih izpuščenih obsojencev.

»Bomo videli, ali bo vztrajal pri tem stališču ali pa bo ravnal kot vsi ostali, ki so bili izpuščeni: pred izpustitvijo so govorili eno, po izpustitvi pa zanikali vse, za kar so bili obsojeni,« je dejal Tahirović. Zaključil je: »Bojim se, da kot družba še nismo pripravljeni vstopiti v novo poglavje zavedanja, odgovornosti in sprejemanja dejstev«.

Skeptičnost žrtev krepijo dejanja drugih obsojencev. Sarajevo Times spominja na izjave obsojenega vojnega zločinca Daria Kordića izpred nekaj let, češ da je bilo »vse vredno« in da »bi vse ponovil«.

Dodaten razlog za skrb je nedavno odkritje spomenika Slobodanu Praljku, soobsojencu iz Stojićeve skupine.

Denis Džidić, izvršni direktor BIRN BiH, je poudaril, da je poveličevanje vojnih zločincev kaznivo dejanje. Izrazil je upanje, da bo Stojić pod nadzorom: »Jasno je, da bo obstajal določen nadzor v kontekstu, ali bo prišlo do zanikanja zločinov ali napadov na institucije mednarodnega pravosodja, kar je po mojem mnenju zelo pozitivno,« je dejal Džidić.

Ozadje sodbe »hercegovški šesterici«

Bruno Stojić je bil del tako imenovane »hercegovške šesterice« – visokih političnih in vojaških voditeljev bosanskih Hrvatov, ki so bili obsojeni za vojne zločine nad Bošnjaki v začetku devetdesetih let.

Leta 2013 so bili spoznani za krive, sodba pa je bila pravnomočno potrjena leta 2017. Skupno so bili obsojeni na 111 let zapora.

Sodba je ugotovila, da je bil njihov cilj priključitev dela BiH Hrvaški. Da bi to dosegli, so želeli »spremeniti etnično sestavo« ozemlja z etničnim čiščenjem Bošnjakov.

Slobodan Praljak je po obsodbi spil strup. Kljub hitrem ukrepanju reševalcev ni preživel. FOTO: Posnetek zaslona prenosa iz Haaga

Kot je ob izreku sodbe dejal sodnik Jean-Claude Antonetti, so to dosegli s silo, ustrahovanjem in terorjem, vključno z »množičnimi aretacijami bosanskih Muslimanov, ki so jih nato morili, pretepali, spolno napadali, jim ropali lastnino in jih drugače zlorabljali«.

Sodba je kot udeležence skupnega zločinskega podviga navedla tudi takratnega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, ministra za obrambo Gojka Šuška in načelnika generalštaba Janka Bobetka.

Po Stojićevem izpustu od šestih obsojenih v zaporu ostaja le še nekdanji premier Herceg-Bosne Jadranko Prlić, ki prestaja 25-letno kazen.