Hrvaško odličje večer pred Nevihto razjezilo BiH

Danes bodo v Kninu, kraljevskem mestu, kot mu radi pravijo na Hrvaškem, slavili dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov, letos pa tudi 25. obletnico vojaške operacije Nevihta (Oluja). Proslave se bo kot prvi visoki predstavnik hrvaških Srbov udeležil podpredsednik hrvaške vlade Boris Milošević. Med govorci pa bo tudi upokojeni general Ante Gotovina. Zaradi odličij, ki jih je sinoči hrvaški predsednik in vrhovni poveljnik oboroženih sil Zoran Milanović podelil hrvaškim vojaškim poveljnikom iz časa Nevihte, pa je val razburjenja zajel sosednji Srbijo ter Bosno in Hercegovino.Na Hrvaškem velja 5. avgust za enega ...