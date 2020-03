Močan potres na Hrvaškem, potrebe po zaustavitvi NEK za zdaj ni

Potres v Zagrebu Foto Zorana Baković



​Ne stojte preblizu drug drugemu!



Potrebe po zaustavitvi NEK ni

Hrvaško je stresel močan potres z epicentrom osem kilometrov severovzhodno od Zagreba, je sporočil evropski sredozemski seizmološki center (EMSC). Čutili smo ga tudi prebivalci Slovenije, žarišče je bilo namreč 110 kilometrov od Ljubljane. Pol ure kasneje je hrvaško prestolnico stresel še močan popotresni sunek z magnitudo 5,0.Iz Zagreba se je javila naša dolgoletna dopisnica. Sama živi v stolpnici, ki ima 18. nadstropij (živi v 16. nadstropju). Pravi, da je ogromno ljudi šlo na ulice. Velike panike ni, je pa to seveda šok za šokom. Včeraj so oblasti dejale, da naj zaradi koronavirusa ljudje ostanejo doma, danes zaradi potresa pozivajo, naj pridejo ven. Ljudje so na travnikih, številni sedijo v avtih, nihče ne ve, kaj bo.Žarišče potres je bilo 10 kilometrov pod zemeljskim površjem. Po prvi podatkih je povzročil precejšnjo gmotno škodo. Po poročanju Jutarnjega lista je močno poškodovana katedrala v Zagrebu. Metropola se je močno tresla približno deset sekund, ljudje so v paniki kljub mrazu in zgodnji jutranji uri zbežali na ulice. Novice o škodi prihajajo z vseh strani mesta.Hrvaška vlada je na družbenem omrežju twitter pozvala meščane, ki so po potresu zapustili domove, da naj na ulici ne stojijo preblizu eden drugega, saj se mesto in cela država namreč še vedno bori s koronavirusom. »Vemo, da ste vznemirjeni, ampak pomislite na situacijo, v kateri smo. Upoštevajte navodila državnih inštitucij, ampak predvsem pa - držite razdaljo!«»Ni elektrike, močjo je treslo, odprli so se predali, stvari so popadale s polic,« je dogodek komentiral eden od prebivalcev Zagreba, ki se je v strahu podal na ulico. O žrtvah ni poročil. Fotografije in posnetki z družbenih omrežij prikazujejo močno poškodovane avtomobile, na katere so zleteli deli porušenih stavb, po poročanju hrvaških medijev je odlomilo del zvonika mestne katedrale.Elektrike in vode je sicer zmanjkalo v večjem delu mesta, navaja Index.hr. Civilna zaščita v Zagrebu je prebivalcem že prisočila na pomoč, je dejal njen vodja. Številni prebivalci zagrebške prestolnice pravijo, da tako močnega potresa še niso doživeli.Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 5,1 v bližini Zagreba, 110 km vzhodno od Ljubljane.Strokovnjaki v NEK opravljajo analize skladno s protokoli, zaenkrat ni bilo potrebe po zaustavitvi NEK, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. V tem trenutku ni posledic ali razlogov za zaustavitev. Isto velja za hidroelektrarne. Za več informacij se lahko obrnete na Upravo RS za jedrsko varnost, so še dodali na ministrstvu.Potres so prvih podatkih zaznali prebivalci celotne Slovenije, poroča STA. Iz Dobove, ki je ob meji s Hrvaško, poročajo o glasnem bobnenju, tresenju tal, s polic pa so padali razni predmeti.