Hrvaško tožilstvo z drugo obtožnico proti predsednici Zveze slovenskih društev

Hrvaško državno tožilstvo je danes vložilo obtožnico proti poslanki največje opozicijske stranke na Hrvaškem SDP Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu. Za političarko, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev, je to druga obtožnica letos. Za STA je zanikala krivdo.

V njej Antolić Vupori in še sedmih obtoženim med drugim očita zlorabo položaja in pooblastil, trgovanje z vplivom ter podkupovanje. Obtoženka naj bi v sodelovanju z drugimi lani nezakonito pridobila gradbena in druga dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu, katere lastnika sta ona in njen soprog.

Med obtoženimi sta tudi visoki uslužbenec v varaždinski mestni upravi in sodna izvedenka. Prvega obtožnica Uskoka bremeni, da je političarki ugodil pri izdaji gradbenega dovoljenja za obnovo hiše, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji. Sodna izvedenka pa je glede na obtožnico prikrivala nepravilnosti v dokumentaciji in sodelovala pri prirejanju tehničnega pregleda hiše v Varaždinu.

Antolić Vupora je danes za STA zanikala kakršnokoli kazensko odgovornost, kar bo, kot pravi, v celoti dokazala med sodnim postopkom.

»V tej novoletni zgodbici sem se znašla v vlogi, v kateri sem obkrožena z ljudmi, dejanji in obtožbami, s katerimi osebno nimam prav nobene povezave. Pravzaprav sploh ne vem, kaj mi očitajo,« je dejala. Obenem je poudarila, da se današnje obtožbe v zvezi z njo nanašajo izključno na rekonstrukcijo 43 kvadratnih metrov podstrešja.

Druga obtožnica letos

Državno tožilstvo je političarko v ločenem postopku obtožilo že novembra, in sicer zaradi domnevne goljufije v vrednosti več kot 100.000 evrov in kršitve obveznosti vodenja poslovnih knjig.

Omenjena kazniva dejanja naj bi storila med letoma 2015 in 2016 kot začasna direktorica doma za starejše Sveta Ana v Babincu, ko naj bi z namenom pridobitve državne podpore neresnično prikazala, da potrebuje namenski kredit za dogradnjo stavbe v lasti ustanove, čeprav je bila ta v resnici v njeni lasti.

Antolić Vupora se je rodila v Celju, na čelo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem pa so jo izvolili septembra lani. Poslanka levosredinske SDP je drugi zaporedni mandat.