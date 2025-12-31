  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Hrvaško tožilstvo z drugo obtožnico proti predsednici Zveze slovenskih društev

    Obtožnico je na županijsko sodišče v Zagrebu danes vložil urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala.
    Barbara Antolić Vupora je zanikala kakršnokoli kazensko odgovornost, kar bo, kot pravi, v celoti dokazala med sodnim postopkom. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
    Barbara Antolić Vupora je zanikala kakršnokoli kazensko odgovornost, kar bo, kot pravi, v celoti dokazala med sodnim postopkom. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
    STA
    31. 12. 2025 | 14:02
    31. 12. 2025 | 14:04
    2:51
    Hrvaško državno tožilstvo je danes vložilo obtožnico proti poslanki največje opozicijske stranke na Hrvaškem SDP Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu. Za političarko, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev, je to druga obtožnica letos. Za STA je zanikala krivdo.

    V njej Antolić Vupori in še sedmih obtoženim med drugim očita zlorabo položaja in pooblastil, trgovanje z vplivom ter podkupovanje. Obtoženka naj bi v sodelovanju z drugimi lani nezakonito pridobila gradbena in druga dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu, katere lastnika sta ona in njen soprog.

    Antolić Vupora je danes za STA zanikala kakršnokoli kazensko odgovornost, kar bo, kot pravi, v celoti dokazala med sodnim postopkom.

    »V tej novoletni zgodbici sem se znašla v vlogi, v kateri sem obkrožena z ljudmi, dejanji in obtožbami, s katerimi osebno nimam prav nobene povezave. Pravzaprav sploh ne vem, kaj mi očitajo,« je dejala. Obenem je poudarila, da se današnje obtožbe v zvezi z njo nanašajo izključno na rekonstrukcijo 43 kvadratnih metrov podstrešja.

    Druga obtožnica letos

    Državno tožilstvo je političarko v ločenem postopku obtožilo že novembra, in sicer zaradi domnevne goljufije v vrednosti več kot 100.000 evrov in kršitve obveznosti vodenja poslovnih knjig.

    Omenjena kazniva dejanja naj bi storila med letoma 2015 in 2016 kot začasna direktorica doma za starejše Sveta Ana v Babincu, ko naj bi z namenom pridobitve državne podpore neresnično prikazala, da potrebuje namenski kredit za dogradnjo stavbe v lasti ustanove, čeprav je bila ta v resnici v njeni lasti.

    Antolić Vupora se je rodila v Celju, na čelo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem pa so jo izvolili septembra lani. Poslanka levosredinske SDP je drugi zaporedni mandat.

    obtožnicaHrvaškasojenjesodiščezloraba položaja

