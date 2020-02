Hrvaško ustavno sodišče istospolnim parom prisodilo pravico do rejništva

AFP Zagrebški center za socialno delo kljub odločitvi upravnega sodišča istospolnemu paru ni želel odobriti rejništva otrok. FOTO: Dieter Nagl/AFP



Kako pa je z rejništvom pri nas?

Hrvaško ustavno sodišče je danes objavilo sodbo iz 29. januarja, v kateri je odločilo, da imajo istospolni pari pravico do rejništva. Predsednik upravnega sodiščaje po poročanju portala Balkan Insight, pojasnil, da je ustavno sodišče naložilo sodiščem in drugim pristojnim telesom, da pri izvajanju zakona o rejništvu otrok ne diskriminirajo istospolnih partnerjev, ki izpolnjujejo pogoje za rejništvo.V odločitvi, ki so jo aktivisti za pravice LGBT označili za zgodovinsko, je upravno sodišče v Zagrebu je sicer že 20. decembra lani odločilo, da ima istospolni parinpravico do rejništva, ministrstvu za demografijo, družino, mlade in socialno politiko, ki je njuno prošnjo za rejništvo pred tem zavrnilo, pa je sodišče naložilo naj oblikuje novo, nediskriminatorno odločitev v roku dveh mesecev.Kljub razsodbi upravnega sodišča je zagrebški center za socialno delo njuno zahtevo za rejništvo prejšnji mesec ponovno zavrnil, svojo odločitev pa je utemeljeval rekoč, da določbe zakona o rejništvu, istospolnih parov ne navajajo kot mogočih rejnikov.Šeparović je danes pojasnil, da je ustavno sodišče ugotovilo, da v zakonu o rejništvu, ki je v veljavo stopil lansko leto, istospolni pari niso bili omenjeni, kar je imelo diskriminatorne učinke za istospolno usmerjene osebe, ki živijo v partnerskih skupnostih in neformalnih partnerstvih in ni bilo v skladu s hrvaško ustavo. Poudaril je, da mora center za socialno delo spoštovati odločitev sodišča in preneha z diskriminacijo istospolnih parov.V Sloveniji družinski zakonik med pogoji za rejništvo spolne usmeritve ne navaja, zakon o partnerski zvezi pa rejništva ne izvzema iz pravic istospolnih parov, kar pomeni, da istospolni pari lahko postanejo rejniki. Podatkov o diskriminaciji pri postopkih evalvacije primernosti istospolnih družin za rejništvo pri nas ni. Vendar pa se z diskriminacijo istospolni pari v Sloveniji srečujejo pri posvajanju, saj zakon izrecno prepoveduje skupno posvajanje otrok partnerjema v istospolni partnerski zvezi.