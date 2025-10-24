Hrvaško zajelo silovito neurje: rekordna količina dežja v Rovinju

Močno neurje z obilnim dežjem in sunki vetra je v noči na petek prizadelo večji del Hrvaške, od Istre do Slavonije.

Najhuje je bilo v Istri in Kvarnerju, kjer so zaradi nalivov poplavljale ulice, gasilci pa so imeli polne roke dela tudi drugod po državi, predvsem zaradi podrtih dreves. Na vzhodu države je več tisoč gospodinjstev ostalo brez električne energije.

V Istri, Kvarnerju in Gorskem kotarju je padla izjemna količina dežja, kot poroča portal N1 Hrvaška, ponekod tudi do 150 litrov na kvadratni meter.

Posebej prizadeto je bilo območje Rovinja, kjer so v 24 urah po podatkih portala Istramet izmerili kar 130,6 milimetra dežja. To je letošnja rekordna količina padavin za to območje in ena najvišjih v Istri nasploh.

Močan dež je povzročil izlivanje vode iz jaškov, na več lokacijah so nastali hudourniki, ki so ovirali promet. Gasilci so morali samo v Rovinju posredovati 28-krat, večinoma zaradi črpanja vode iz objektov, piše Jutarnji list. Težave z obilnimi padavinami so imeli tudi v Pazinu, kjer je bila začasno poplavljena cesta v središču mesta.

Prav tako je bilo dramatično na Reki. Zaradi izjemne količine dežja so bile poplavljene nekatere ulice, kot je Cambierijeva, medtem ko so se v Osječki in Zvonimirovi ulici ustvarjali močni hudourniki, ki so dvigovali pokrove jaškov, poročajo hrvaški mediji. Na Fiumari je močan veter podrl drevo, a so ga gasilci hitro odstranili.

Razmere so bile tako slabe, da so morali zaradi razmočenega terena začasno prekiniti nogometno tekmo konferenčne lige med Rijeko in praško Sparto na stadionu Rujevica.

Prekinjena je bila nogometna tekma Rijeka – Sparta Praga zaradi razmočenega terena FOTO: Antonio Bronic/Reuters

V reški regiji je čez dan pihal tudi močan jugo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) pa je za območje izdal oranžno opozorilo zaradi pričakovanih padavin med 70 in 110 litri na kvadratni meter.

Veter je težave povzročal tudi drugod. V Zagrebu, kjer so bile številne ulice prav tako pod vodo, so gasilci posredovali 66-krat, večinoma zaradi podrtih dreves, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. O močnih sunkih vetra, ki so lomili veje in podirali drevesa, so poročali tudi iz Čakovca, kjer je veter ponoči v bolnišničnem parku izruval veliko drevo.

Skupno so gasilci po vsej državi posredovali več kot 330-krat, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Največkrat so odstranjevali podrta drevesa in veje s prometnic ter črpali vodo. Poročil o žrtvah ali večji gmotni škodi za zdaj ni.

Posledice neurja so občutili tudi na vzhodu države. V osiješko-baranjski županiji je bilo danes zaradi okvare na električnem omrežju brez elektrike še vedno več kot 4000 gospodinjstev, so sporočili iz tamkajšnjega centra za obveščanje. Ekipe so na terenu in si prizadevajo odpraviti napake.

Nestanovitno vreme se nadaljuje

Po napovedih DHMZ, ki jih povzema portal Dnevno.hr, se bo vreme danes nekoliko umirilo, čeprav bo ponekod, predvsem v osrednjih predelih, še vedno občasno deževalo, veter pa bo oslabel. Vendar pa dolgotrajne stabilizacije ni na vidiku. Za konec tedna vremenoslovci napovedujejo spremenljivo vreme.

V soboto bo občasno deževalo najprej na Jadranu in ob njem, popoldne pa tudi drugod po državi. Od nedelje naprej bo nekoliko hladneje, dež pa bo lahko lokalno spet obilnejši, zlasti na morju. Jugo se bo v nedeljo krepil, v začetku prihodnjega tedna pa ga bosta zamenjala burja in severozahodnik.

Obilne padavine so prizadele večji del Hrvaške. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Tudi pri Istrametu opozarjajo, da ekstremnim vremenskim pojavom ni videti konca. »Ali lahko Istra in Kvarner dobita 'normalen' dež, da ne bi vsakič beležili količin, ki v nekaj urah presegajo mesečne vrednosti?« se sprašujejo in dodajajo, da so ob takšnih nalivih težave neizogibne kljub urejeni odvodnji.

Po kratki stabilizaciji naj bi nov dež prišel že v drugi polovici tega konca tedna, naslednji deževni val pa je verjeten proti koncu prihodnjega tedna. »Umiritve vremena ni na vidiku,« svarijo pri Istrametu.