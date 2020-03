Hrvati na meji zavračajo Italijane

Tržačani se večinoma držijo doma

Tovornjaki, ki prihajajo na hrvaški mejni prehod iz Italije, morajo podati izjavo o tem, da bodo prevozili Hrvaško brez ustavljanja ali pa – če gre za hrvaške voznike – bodo odšli v 14-dnevno izolacijo, so pojasnili na Policijski postaji Buje. Nastaja večja kolona tovornjakov, nekateri čakajo že od sedmih ali osmih zjutraj, saj se z njimi ukvarja le ena zaposlena. Hrvaški mejni organi nazaj preusmerjajo tudi vse Italijane, ki bi želeli na Hrvaško. Če pa gre za hrvaške državljane, imajo prav tako zapovedano karanteno.Medtem se v hrvaškem delu Istre pojavljajo pozivi za zaprtje vrtcev in šol. Župan Labinaje na hrvaškega premieranaslovil javno pismo, v katerem ga poziva k tovrstnemu ukrepanju. »Naši ljudje delajo v Italiji, Italijani potujejo k nam kot turisti ali lastniki številnih nepremičnin. Mnogi so se sem zatekli prav pred kaosom, ki je zavladal v Italiji. Nismo prepričani, če niso s seboj prinesli tudi virus,« je zapisal v pismu, ki ga je objavil Glas Istre.»Razmere so izredne. V mestu je precej manj ljudi kot običajno. Tudi med našimi sodelavci nekateri delajo od doma. Ostali pa imamo pisno potrdilo delodajalca, da smo novinarji in se lahko prosto gibljemo,« pa je povedal Aljoša Fonda, novinar tržaškega Primorskega dnevnika. Kot je dejal, so pridobili uradno razlago slovenskega generalnega konzulata v Trstu, po kateri bodo ukrepi, ki jih namerava na meji vzpostaviti Slovenija, povezani zgolj s preverjanjem zdravstvenega stanja potnikov. To naj bi konkretno pomenilo, da bodo mejo lahko prečkali vsi zdravi slovenski državljani in tudi vsi tuji, ki imajo upravičen razlog za pot v drugo državo. Med te sodi tudi delo na drugi strani meje.Kot je dejal, je pridobitev potrdila o negativnem testu na koronavirus , o čemer govorijo slovenske oblasti, praktično nemogoča, saj tovrstnih testov ne opravljajo na željo posameznika, pač pa le pri bolnih ljudeh. »Lokali so prazni, v trgovinah je malo kupcev, večinoma se ljudje držijo doma. Otroci že tri tedne ne hodijo v šolo in pouk poteka na daljavo. Še vedno pa se najdejo taki, ki prepovedi ne upoštevajo,« je dejal.