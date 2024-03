Hrvati na volišča najverjetneje 21. ali 28. aprila

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški sabor bo v četrtek, 14. marca, razpuščen, je včeraj na seji vlade napovedal premier in predsednik HDZ Andrej Plenković. Tako so se dogovorili na koalicijskem srečanju vladajoče večine v Banskih dvorih, vsi pa so že podpisali zahtevo za razpustitev DZ.

Predsednik republike Zoran Milanović bo določil datum volitev. Rok ne sme biti krajši od 30 dni po tem, ko njegova odločitev o razpisu volitev začne veljati, kar določa zakon, in ne daljši od 60 dni po razpustu DZ, kar določa ustava.