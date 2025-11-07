Podporniki Hrvatov, ki so vdrli v prostore srbskega društva, napovedali protest

Razmere v Splitu se po ponedeljkovem nasilnem vdoru na prireditev Dnevi srbske kulture nevarno zaostrujejo. Medtem ko je sodišče za vseh devet prijetih osumljencev v petek odredilo enomesečni preiskovalni pripor, je navijaška skupina Torcida (najzvestejši privrženci nogometnega kluba Hajduk Split), katere člani so menda v incidentu sodelovali, napovedala velik protestni shod.

Pozivu so se pridružila tudi veteranska združenja, ki dogajanje označujejo za »medijsko-politično histerijo« in »linč«.

Kot poročajo hrvaški mediji, je sodnik za preiskave vseh devet moških poslal v pripor zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja in vplivanja na priče. Policija jih je kazensko ovadila zaradi kaznivega dejanja nasilniškega vedenja ter kršitve svobode izražanja nacionalne pripadnosti.

Vdor, ustaški vzkliki in beg gostov

Spomnimo: v ponedeljek zvečer je skupina okoli 50 moških, oblečenih v črno in deloma zamaskiranih, vdrla v prostore mestne četrti Blatine-Škrape. Tam je Srbsko kulturno društvo (SKD) Prosvjeta organiziralo odprtje Dnevov srbske kulture, na kateri naj bi nastopil tudi mladinski plesno-pevski ansambel iz Novega Sada.

Bitka za Vukovar je bila 87-dnevno obleganje hrvaškega mesta s strani Jugoslovanske ljudske armade (JLA) in srbskih paravojaških enot, ki je potekalo od avgusta do novembra 1991. FOTO: Damir Glibušić

Prekinitev s je zgodila še pred uradnim začetkom. Po poročanju Dalmatinskega portala so napadalci, med katerimi naj bi bili po neuradnih informacijah pripadniki Torcide, udeležencem dejali, da tam »ne morejo imeti nastopa« in da »v mesecu, ko se zaznamuje padec Vukovarja, ni prostora za takšen program«. Skupina je pri tem tudi večkrat vzklikala ustaški pozdrav »Za dom spremni«.

Splitska policija je sporočila, da v dogodku ni bilo fizičnega nasilja ali poškodovanih, a so potrdili, da so se člani ansambla iz Novega Sada »zaradi občutka ogroženosti« umaknili s kraja dogodka. Policija jih je kasneje našla na treh različnih lokacijah in jim nudila zaščito.

Ostri odzivi vrha države in novi grafiti

Incident je sprožil plaz ostrih obsodb z vrha hrvaške politike. Premier Andrej Plenković je dejanje označil za »grozovito kršitev pravic manjšin« in »napad na srbsko manjšino« ter zavrnil očitke, da njegova vlada tolerira ustaštvo.

Predsednik Zoran Milanović je dogodek označil za »patetičnega in mizernega« ter dejal, da gre za kaznivo dejanje, ki ga je treba kaznovati.

Andrej Plenković je dejanje označil tudi za »napad na srbsko manjšino«. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Predsednik SDSS Milorad Pupovac je pri tem opozoril na politične sile, ki želijo »Hrvaško redefinirati in jo vrniti v preteklost« ter ustvariti »Hrvaško črnih uniform«.

Da napetosti v mestu naraščajo, pričajo tudi novi grafiti s sovražnimi sporočili, kot sta »Ubij Srba« in »Marš iz Hrvaške«, ki so se v danes zjutraj pojavili na zgradbi šolske dvorane na Plokitah, poroča Dalmacija Danas.

Zaradi resnosti dogodka je v sredo v Split prišel tudi novi glavni državni tožilec Ivan Turudić. Po sestanku s policijo in tožilci je potrdil, da primer obravnavajo kot kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

»Zelo intenzivno delamo. Pričakujemo lahko aretacije v kratkem,« je dejal Turudić za Dnevnik.hr in priznal, da je identifikacija osumljencev otežena, ker so bili mnogi zamaskirani.

Zaradi resnosti dogodka je v sredo v Split prišel tudi novi glavni državni tožilec Ivan Turudić. FOTO: Marko Prpic/Pixsell

Torcida in veterani pozivajo k uporu

Aretacije in odreditev pripora so sprožile silovit odziv. Navijaška skupina Torcida in več veteranskih združenj so napovedali velik protest, ki bo v soboto ob 11. uri na splitski Rivi.

Torcida je v obsežnem sporočilu za javnost zapisala, da gre za »hinavščino, manipulacije in medijski linč«. Trdijo, da se v javnosti namerno »izmišljujejo napadi in incidenti, ki se niso zgodili« in se ustvarja histerija.

Po njihovi razlagi je bil cilj dogodka »mirno izraziti nestrinjanje z vzdrževanjem manifestacij, na katerih se poje o hrvaških mestih kot srbskih« in promovira kultura države, ki je »izvedla agresijo« na Hrvaško.

Poudarili so, da je to še posebej nesprejemljivo v novembru, mesecu spomina na Vukovar, in zatrdili, da na dogodku »ni nikomur padel niti las z glave«.

Medije so obtožili vodenja »jugo-četniške medijske gonje« in poskusa, da se domoljubje in obrambo dostojanstva domovinske vojne »označi z etiketami drugih režimov, ki nimajo zveze z realnostjo«.

Zahtevajo izpustitev vukovarskega veterana

Osrednji motiv za protest je priprtje enega od devetih osumljencev. Kot navaja 24sata, gre za Petra Gojuna, hrvaškega veterana, ki je bil na prvi bojni črti v Vukovarju in je devet mesecev preživel v srbskem taborišču Sremska Mitrovica. Njegova družina po poročanju Jutarnjega lista menda še vedno išče posmrtne ostanke člana, ubitega v Trpinji.

Koordinacija veteranskih združenj je v odprtem pismu državnemu vrhu dogajanje prav tako označila za »medijsko-politično histerijo«. Zapisali so, da je nesprejemljivo, da »hrvaške veterane zapirate, medtem ko imajo tisti, pred katerimi so nas branili, dovoljenje, da v mesecu novembru širijo svojo propagando«.

Združenja so postavila pet zahtev, med drugim »takojšnjo izpustitev Petra Gojuna in ostalih priprtih« ter »prekinitev medijskih manipulacij« in »jasen odnos državnega vrha proti velikosrbski propagandi«.

Navijaška skupina Torcida (najzvestejši privrženci nogometnega kluba Hajduk Split), katere člani so v incidentu domnevno sodelovali, je napovedala velik protestni shod. FOTO: Uroš Hočevar

Vprašali so se: »Ali imamo Hrvati v lastni državi enak status [...] kot pripadniki srbske narodne manjšine?« Svoj poziv so sklenili s sporočilom: »Ko krivica postane zakon, upor postane dolžnost. Vidimo se v soboto na Rivi.«

Vlada med obsodbo incidenta in pravico do protesta

Napoved množičnega protesta je vlado postavila v kočljiv položaj. V Split je v petek prispel minister za notranje zadeve Davor Božinović, ki se je sestal z županom Šuto. Božinović je dejal, da je protest »demokratična pravica«, dokler poteka v skladu z zakonom in brez nasilja, ki je »nesprejemljivo v vseh oblikah«.

Na novinarsko vprašanje, ali drži, da je med priprtimi tudi član vladajoče stranke HDZ, je Božinović po poročanju Jutarnjega lista odvrnil, da je o tem bral le na portalih in da »policija ravna enako do vseh, ne glede na to, za koga gre«.

Tudi minister za obrambo Ivan Anušić je dejal, da »ne vidi nikakršnega problema« v napovedanem protestu.