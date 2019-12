Huawei znova toži ZDA

Kitajski telekomunikacijski gigant Huawei je sprožil pravne postopke proti ZDA, ker so ga označile za nacionalno varnostno grožnjo. Podjetje od ameriškega sodišča zahteva razveljavitev ukrepa Zvezne komisije za komunikacije (FCC), ki je ameriškim podjetjem, ki sodelujejo s Huaweiem in prav tako kitajskim ZTE, onemogočila dostop do proračunskega denarja za vzpostavljanje omrežja.



Pravni direktor Song Liuping je poudaril, da ameriška vlada ni nikoli ponudila pravih dokazov, da je Huawei varnostna grožnja. »To je zato, ker dokazi ne obstajajo.«



Gre za drugi Huaweiev sodni poskus zaščite svojih interesov v ZDA. Prvega so sprožili maja, ko so regulatorji vladnim agencijam prepovedali nakup njihove opreme. Huawei ima namreč razvito ključno tehnologijo za novo generacijo omrežja 5G.



Medtem uradni Washington pritiska na druge države, naj ne dovoli kitajskemu gigantu, da zgradi infrastrukturo za 5G. Ameriški predsednik Donald Trump je že maja podpisal izvršni ukaz, ki je ameriškim podjetjem prepovedal uporabo opreme Huaweia in ZTE, a je uveljavitev ukrepa v okviru merjenja moči pri pogajanjih o rešitvi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko že večkrat preložil.