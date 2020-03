Hud teden na Pirenejskem polotoku

Profil žrtve

AFP ​Čeprav covid-19 prizadene tako moške kot ženske, je med umrlimi skoraj dvakrat več moških kot žensk.

Vse bolj tudi v Kataloniji

V 47-milijonski Španiji se uresničuje črni scenarij, saj je covid-19 pokopal že 3434 ljudi, kar je več žrtev, kolikor so jih prešteli na Kitajskem, kjer živi 1,3 milijarde zemljanov. Samo v 24 urah je življenje izgubilo 738 španskih bolnikov, medtem ko je uradno potrjenih primerov okužbe že več kot 47.600. Zaradi naraščajočega števila žrtev pandemije – kot opozarjajo pristojni v Madridu, bo ta teden posebej obremenilen – je Španija v torek zaprosila za humanitarno pomoč Nato, pa tudi »karanteno«, strogo zapovedano 14. marca, naj bi podaljšali do 11. aprila.Kakor bijejo plat zvona, urgentno potrebujejo za vsaj pol milijona hitrih testov, 1,5 milijona kirurških mask ter 450.000 mask tipa FFP2 in FFP3, kolikor jih pričakujejo od politično-vojaškega zavezništva.Čeprav covid-19 prizadene tako moške kot ženske, je po nedavni analizi, ki so jo opravili na Inštitutu za zdravje Carlos III., med umrlimi skoraj dvakrat več moških kot žensk. Povprečna žrtev novega koronavirusa v Španiji je moški, starejši od 80 let, ki je že prej imel zdravstvene probleme (od visokega krvnega tlaka in sladkorne bolezni do težav z dihanjem in rakavih obolenj). Ali drugače: 74 odstotkov bolnikov, ki so podlegli v pandemiji oziroma so potrebovali intenzivno terapijo, je imelo predhodne zdravstvene težave. Najbolj prizadeta regija je Madrid, od koder je kar 57 odstotkov umrlih.Španski mediji medtem naprej poročajo o pomanjkanju zaščitne opreme, mask in rokavic, ter – tudi posledično – o več kot 5400 okuženih zdravstvenih delavcih (kar je 13,6-odstotni delež; v velikem številu zboleva osebje v Madridu) in smrtnih žrtvah v vrstah civilne garde. Kot bodrijo javnost na ministrstvu za zdravje, je hkrati zmeraj več ozdravljenih; več bolnikov, kot jih na dan umre, se jih menda iz bolezni že izvleče. A ker podobno kot v Italiji pokojnikov ne zmorejo sproti pokopavati, so v Madridu uredili improvizirano mrtvašnico kar na drsališču v trgovskem središču, hkrati so veliko razstavišče spremenili v bolnišnico, kjer bi lahko oskrbeli tudi do 5500 bolnikov.Medtem se število novih primerov močno povečuje tudi v Kataloniji, kjer jih na dan potrdijo že več kot v Madridski regiji. Regionalni predsednikje danes opozoril, da bodo morali Katalonci ostati doma do junija, če se ne bo Katalonija popolnoma zaprla pred preostalo Španijo. Kot je povedal po videokonferenci, je od Madrida zahteval popolno zaprtje že 13. marca, ko so imeli v regiji potrjenih 509 okužb, zdaj pa jih je več kot 10.000.