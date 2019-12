Hud udarec ‘Ndrangheti: aretirali 330 ljudi in zasegli za 15 milijonov evrov premoženja

Policisti so med akcijo zasegli več kosov orožja in za 15 milijonov evrov gotovine. FOTO: Handout/AFP

Italijanski karabinjerji so v četrtek zvečer aretirali več kot 330 pripadnikov mafijske združbe 'Ndrangheta, med njimi politike, odvetnike, računovodje in lokalnega šefa policije. Gre za eno največjih operacij pregona organiziranega kriminala.V operaciji je sodelovalo okrog 3000 ljudi, aretacije so potekale v dvanajstih italijanskih regijah, pa tudi v Švici, Nemčiji in Bolgariji. »'Ndrangheta je razširila svoje lovke daleč čez meje Kalabrije, postala je bolj vplivna od Cose Nostre na Siciliji. Nadzoruje večinski delež evropske trgovine s kokainom in velja za trenutno najmočnejšo mafijsko združbo v Italiji,« opozarjajo evropski uradniki.Tožilec, ki je koordiniral operacijo, je četrtkovo aretacijo označil kot »največjo po sojenju v Palermu«, namigujoč na primer iz leta 1984, ki je privedel do pomembnega sojenja več kot 450 pripadnikom sicilijanske mafije. Po njem je bila Cosa Nostra močno oslabljena.Zadnja aretacija je znatno oslabila vpliv družine Mancuso, ki je dolga leta držala v rokah vajeti 'Ndranghete. Mancusovi so znani po tesnih zvezah z nekaterimi vplivneži v ZDA, povezani so z italijansko lokalno politiko in javno upravo, vmešani pa tudi v lokalno gospodarstvo.Racija bi sicer morala biti izvedena šele danes, a so policisti dobili namig, da je mafijcem nekdo izdal, kaj se obeta. Zato so operacijo preložili na četrtek, poroča New York Times. »Se zavedate, kaj pomeni na hitro zbrati na kup 3000 ljudi? To je nekaj norega, vendar smo morali poskusiti,« je Gratteri novinarjem opisal dogajanje.Med aretiranimi sta vodja klanapa tudi odvetnik in nekdanji poslanec stranke Naprej, Italija bivšega premiera. Pridržali so tudi predsednika združenja kalabrijskih županov, vrsto javnih uslužbencev in drugih strokovnjakov. Soočili jih bodo z več obtožbami, med drugim zaradi vpletenosti v umore, izsiljevanje, oderuštvo, pranje denarja, preprodajo mamil in korupcijo. Policisti so med akcijo zasegli za 15 milijonov evrov gotovine.Klan Mancuso je na območju pokrajine Vibo Valentia deloval od 70. let prejšnjega stoletja. Strokovnjak za organizirani kriminalje dejal, da bi bila lahko četrtkova aretacija zadnji udarec za Mancusove., urednik spletnega časopisa Il Dispaccio in avtor pred kratkim izdane knjige o povezavah med 'Ndrangheto in prostozidarji, je tudi sam izpostavil povezave med mafijsko združbo in nekaterimi politiki. A dodal še, da je bila Kalabrija dolga leta zapostavljena in se bo tudi po operaciji težko otresla kriminalnih skupin. »Kalabrija mora postati nacionalni zgled, kot je Sicilija,« je pozval.O klanu Mancuso je bil zgovoren tudi, ki se že desetletja ukvarja z 'Ndrangheto in njenim delovanjem, še piše New York Times. Z Gratterijem je spisal več knjig o zgodovini omenjenega mafijskega klana. Nicaso je potrdil, da so Mancusovi samo od trgovine z ljudmi zaslužili ogromne vsote denarja. »Aretacija je odkrila povezavo klana Mancuso s tistim, čemur rad rečem 'zgornji svet',« je bil slikovit Nicaso, namigujoč na vplivne prostozidarje, birokrate, politike in druge.