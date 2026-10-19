Huda neurja na vzhodu Španije terjale štiri življenja

Huda neurja so na vzhodu Španije od nedelje terjala štiri življenja. Zaradi obsežnih poplav so v več regijah potekale reševalne akcije, ponekod so danes tudi odpovedali pouk. Oranžno opozorilo zaradi padavin trenutno velja le še za dele Katalonije in province Alicante, razmere naj bi se po napovedih meteorologov do torka izboljšale.

Velik del vzhodne obale Španije ob Sredozemskem morju so v nedeljo in v noči na ponedeljek prizadela huda neurja z močnimi nalivi, ponekod je v 24 urah padlo kar 700 litrov dežja na kvadratni meter, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Narasle vode so preplavile ceste in odnašale parkirana vozila. FOTO: Jose Jordan/Afp

Narasle vode so preplavile ceste in odnašale parkirana vozila, ljudi so morali reševati tudi s helikopterji. Najhuje je bilo v Valenciji, Kataloniji, v regiji Alicante in na Balearskih otokih, kjer so danes v številnih šolah odpovedali pouk.

Reševalne službe v več regijah so že v nedeljo poročale o več sto primerih poplavljenih hiš, cest in podrtih drevesih. Španska meteorološka agencija Aemet je nato danes popoldan preklicala večino vremenskih opozoril, potem ko so se razmere izboljšale.

Na poplavljenih območjih so medtem tudi danes potekale reševalne akcije, potem je voda zalila več stanovanjskih objektov. Španski premier Pedro Sanchez obljubil »polno podporo« vlade pri odpravljanju posledic.

Predsednik regionalne vlade v Valenciji Juan Francisco Perez Llorca pa je danes potrdil, da so v poplavah umrli trije ljudje. Ob tem je pozval k previdnosti, medtem ko oblasti ocenjujejo nastalo škodo.

Dve žrtvi so našli v obalnem letovišču Oliva, enem od območij, ki so bila v nedeljo zvečer najbolj prizadeta v neurjih, poroča AFP. Ena od žrtev je bila 79-letna ženska, ki so jo našli v njenem domu, druga pa moški, ki je v lokalnem kampu doživel usoden srčni infarkt. Tretja žrtev je moški, ki je v nedeljo utonil med plavanjem na plaži v Saguntu. Gasilci v sosednji Kataloniji so v nedeljo prav tako poročali o smrti ženske, ki je padla v potok, ki je zaradi deževja močno narasel.

Znanstveniki po navedbah AFP menijo, da so vse močnejše sredozemske nevihte, ki vzhodno Španijo sicer običajno prizadenejo vsako jesen, posledica podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek. Morje namreč poleti absorbira toploto, kar posledično vodi do povečanega izhlapevanja in močnejših padavin.