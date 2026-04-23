Huda železniška nesreča na Danskem, vsaj deset poškodovanih

Severno od Københavna sta danes trčila vlaka. V nesreči je bilo poškodovanih okoli deset ljudi, o morebitnih smrtnih žrtvah pa ne poročajo.

Nesreča se je zgodila na progi med mestom Hillerod in vasjo Kagerup na vzhodu Danske, kot poroča policija, je šlo za resen incident, v katerem je poškodovanih več ljudi. Nekateri mediji na Danskem poročajo, da je ranjenih 17, štirje pa so menda v kritičnem stanju, drugi navajajo nižje številke, med pet in deset.

Vlaka sta po navedbah danske javne radiotelevizije DR čelno trčila pri precej visoki hitrosti. Železniško progo so zaprli v obe smeri. Obseg škode za zdaj ni znan, na kraju nesreče so prisotni številni policisti, reševalci in gasilci.

Nesreča meče senco na ugled danskega prometnega sistema, ki sicer velja za varnega, čeprav so se v preteklosti že dogajale nesreče. Leta 2019 je v železniški nesreči umrlo osem ljudi, 16 pa jih je bilo ranjenih. Avgusta lani je ena oseba umrla, 27 pa jih je bilo ranjenih, potem ko je vlak na jugu Danske, blizu nemške meje, trčil v cisterno za gnojevko in iztiril.