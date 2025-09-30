Hude poplave na Ibizi: aktivirali vojaške enote za izredne razmere

Španijo so prizadele hude poplave, ki jih je povzročil orkan Gabrielle. V glavnem mestu Ibize so ob 17.30 zabeležili 239 milimetrov padavin na kvadratni meter v zadnjih 24 urah, poroča Sky News. V istem časovnem obdobju so na območju Formentere izmerili 105,4 milimetrov dežja. Na obali je meja med morjem in ulico zabrisana.

Pri nacionalni meteorološki agenciji AEMET so prebivalstvo okoli 16. ure opozorili, da bo v naslednjih 12 urah zapadlo okoli 180 milimetrov dežja. Opozorili so tudi na visoko stopnjo nevarnosti. Do poldneva so se reševalne ekipe odzvale na 132 klicev, od tega 78 v mestu Ibiza. V večini primerov gre za poplavljene zgradbe, podrta drevesa in ovirana cestišča.

Španski časnik El País poroča, da gasilci in reševalne enote ljudi rešujejo iz poplavljenih zgradb in avtomobilov, dve osebi sta se v poplavah huje poškodovali. V zgodnjih jutranjih urah so na Ibizi že poročali o močnem deževju, zaradi česar so zaprli ceste, zdravstveni dom in evakuirali šole.

Poplavljene ulice na Ibizi. FOTO: Vicent Mari/AFP

Španske vojaške enote za izredne razmere so se že odpravile na Ibizo, okrepitve bodo prišle tudi iz Majorke in Valencie. Prebivalci otoka so na telefone prejeli opozorilo o hudih nalivih. Oblasti so jih posvarile, naj se izogibajo potovanjem, naj ostanejo v svojih domovih in naj se umaknejo na višje predele v primeru poplav.

Letališče v Ibizi so zajele obilne padavine, poplavilo je tudi terminal, poroča časnik Majorca Daily Bulletin. Nekatere lete so morali zaradi nalivov preusmeriti. Ustavili so tudi javni promet zaradi poplavljenih ulic.