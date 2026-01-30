Sibirski mraz bo morda začasno ustavil obstreljevanje Kijeva

V Ukrajini se nadaljujejo napadi, ki terjajo nove smrtne žrtve, razmere pa otežujejo tudi izjemno nizke temperature, poroča Al Džazira. Spopadi so še posebej prizadeli jug in vzhod države, medtem ko potekajo pogovori o izmenjavi padlih vojakov in morebitnem premirju.

V Zaporoški regiji je ruski napad z brezpilotnim letalnikom v kraju Vilniansk zahteval tri smrtne žrtve. Umrli so dve ženski in moški. Po navedbah vodje regionalne vojaške uprave Ivana Fedorova so bili v napadu uničeni tudi stanovanjski objekti, ki so zagoreli. V istem obdobju so ruske sile v Zaporoški regiji izvedle skupno 841 napadov na 34 naselij, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi.

Napadi terjali nove smrtne žrtve

O novih žrtvah poročajo tudi iz mesta Krivi Rog, rojstnega kraja predsednika Volodimirja Zelenskega. Vodja tamkajšnjega obrambnega sveta Oleksandr Vilkul je sporočil, da je ruski napad zahteval življenje starejše ženske, trije ljudje pa so bili ranjeni. O smrtnih žrtvah so poročali tudi v mestu Druživka v Doneški regiji ter v kraju Katnie v Harkovski regiji.

V Odesi se je število žrtev torkovega ruskega napada povečalo na štiri, potem ko je v bolnišnici umrl še eden izmed huje ranjenih, je sporočil vodja tamkajšnje vojaške administracije Sergij Lisak.

Predsednik Zelenski je v četrtek izrazil pričakovanje, da bo Rusija zaradi ekstremnega mraza začasno ustavila obstreljevanje Kijeva in drugih večjih mest. FOTO: Tetiana Dzhafarova/AFP

Na drugi strani meje je v ruski belgorodski regiji ukrajinski napad z dronom na območju bolnišnice Graivoron zahteval življenje enega zaposlenega. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile v zadnjih 24 urah sestrelile 111 ukrajinskih brezpilotnih letal.

K težavnim razmeram prispeva tudi vreme

Razmere dodatno zaostruje huda zima. Župan Kijeva Vitalij Kličko je opozoril, da je v prestolnici 454 stanovanjskih stavb še vedno brez ogrevanja, temperature pa naj bi ponoči padle do –23 stopinj Celzija.

Predsednik Zelenski je v četrtek izrazil pričakovanje, da bo Rusija zaradi ekstremnega mraza začasno ustavila obstreljevanje Kijeva in drugih večjih mest. Dogovor naj bi veljal en teden in naj bi bil usklajen tudi ob posredovanju Združenih držav.

Zelenski je pojasnil, da so se o tem pogovarjali v Združenih arabskih emiratih ter poudaril, da lahko deeskalacijski koraki prispevajo k resničnemu napredku proti koncu vojne.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem izjavil, da je ruskega predsednika Vladimirja Putina osebno zaprosil, naj zaradi izjemnega mraza za teden dni ustavi napade na Kijev in druga mesta, kar naj bi Putin tudi sprejel. Napoved je pozdravil tudi ukrajinski predsednik, saj se številni prebivalci prestolnice soočajo z izpadi ogrevanja v času hudega mraza.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem izjavil, da Moskva še ni prejela dokumenta o prekinitvi ognja, ki ga Ukrajina opisuje kot 20-točkovni načrt. FOTO: Tetiana Dzhafarova/AFP

V prihodnjih dneh naj bi se temperature v Kijevu ponoči spustile do –23 stopinj Celzija, z izjemnimi vremenskimi razmerami pa se sooča tudi Rusija. V Moski so januarja doživeli najobilnejše sneženje v zadnjih 200 letih, je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass sporočil meteorološki observatorij Moskovske državne univerze Lomonosov.

Na diplomatskem področju je Ukrajina potrdila, da je v zadnji izmenjavi z Rusijo prejela posmrtne ostanke tisočih padlih vojakov. To je potrdil tudi svetovalec Kremlja Vladimir Medinski, ki je dodal, da je Ukrajina Rusiji izročila posmrtne ostanke 38 ruskih vojakov v skladu z dogovori, sklenjenimi v Istanbulu.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem izjavil, da Moskva še ni prejela dokumenta o prekinitvi ognja, ki ga Ukrajina opisuje kot 20-točkovni načrt. Po njegovih besedah so dokument medtem Ukrajina in njeni zavezniki preoblikovali, Rusija pa da ga še ni videla v celoti.