Hudo neurje v Kaliforniji terjalo več žrtev, padavine se nadaljujejo

Močno neurje s hudimi nalivi, ki je konec prejšnjega tedna nastalo nad Tihim oceanom in doseglo Kalifornijo, je terjalo najmanj tri smrtne žrtve, poročajo ameriški mediji. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je v ponedeljek za več okrožij razglasil izredne razmere, neurje pa se nadaljuje – glavnina padavin naj bi se danes pomikala proti jugu.

V Kaliforniji so doslej potrdili tri smrtne žrtve neurja, pri čemer je v vseh treh primerih šlo za moške, na katere so padla drevesa. Eden je umrl v ponedeljek v okolici Sacramenta, že v nedeljo pa so dve smrtni žrtvi potrdili na severu ameriške zvezne države.

Ameriški mediji poročajo, da so zemeljski plazovi v Los Angelesu in okolici pokopali pod seboj nekaj avtomobilov in poškodovali več hiš. Izbruhnilo je šest požarov, gasilci pa so poleg tega reševali brezdomce, hišne ljubljenčke in voznike avtomobilov, ki so jih ujele poplavne vode.

Vreme močno ovira tudi cestni in letalski promet, zaradi česar nastajajo številne zamude in odpovedi letov. Na več mestih je zaprta obalna avtocesta, v gorovju Sierra Nevada pa močno sneži, zato oblasti opozarjajo ljudi na tem območju, naj se ne podajajo na ceste.

Brez elektrike je v ponedeljek po vsej Kaliforniji začasno ostalo več kot 500.000 odjemalcev. Nacionalna vremenska služba medtem še naprej svari pred visokimi valovi, močnimi vetrovi in zemeljskimi plazovi ter hudourniki.

Vremenoslovci opozarjajo, da neurja še ni konec. Do danes je menda v delih Los Angelesa padla količina dežja, ki bi jo sicer pričakovali v šestih mesecih. Padavine naj bi se sicer čez dan počasi pomikale proti San Diegu in državni meji z Mehiko na jugu Kalifornije.