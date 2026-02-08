  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Hudo sneženje bi lahko vplivalo na udeležbo na volitvah

    Japonsko ministrstvo za promet je sporočilo, da je bilo davi zaprtih 37 železniških prog in 58 trajektnih linij, odpovedanih pa je bilo 54 letov.
    Japonsko je zajelo močno sneženje. FOTO: Kazuhiro Nogi/Afp
    Japonsko je zajelo močno sneženje. FOTO: Kazuhiro Nogi/Afp
    STA
    8. 2. 2026 | 08:51
    3:15
    Predčasne parlamentarne volitve na Japonskem danes potekajo ob sneženju, ki povzroča preglavice v cestnem, železniškem in letalskem prometu. Snežne razmere bi lahko vplivale tudi na udeležbo na volitvah, na katerih vladajoča koalicija na čelu s premierko Sanae Takaichi želi dobiti trden mandat za uresničevanje ambicioznih načrtov.

    Takaichi, ki je premierski stolček zasedla oktobra lani in postala prva ženska na čelu japonske vlade, je konec januarja razpustila parlament in tako odprla pot do predčasnih parlamentarnih volitev. Današnje volitve so po poročanju britanskega BBC prve volitve sredi zime v 36 letih na Japonskem, kjer običajno volijo v milejšem vremenu.

    Z več območij, med drugim iz prefekture Niigata v osrednjem delu Japonske, danes o močnem sneženju. Snežilo je tudi v Tokiu, kar je sicer redko.

    Japonsko ministrstvo za promet je sporočilo, da je bilo davi zaprtih 37 železniških prog in 58 trajektnih linij, odpovedanih pa je bilo 54 letov. V Tokiu je redko snežilo, ko so se ljudje odpravili na volitve.

    Sneženje bi lahko vplivalo na volilno udeležbo, zlasti na severu in vzhodu države. Neugodno vreme je sicer že botrovalo na udeležbo na predčasnih volitvah. Ta je bila za 2,5 odstotka nižja od zadnjih volitev leta 2024, poroča BBC.

    Premierka, ki jo je pred volitvami podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump, računa, da bo njena priljubljenost prinesla zmago njeni manj priljubljeni Liberalni demokratski stranki (LDP), ki jo je niz političnih afer v zadnjih letih stal dolgoletne večine v parlamentu.

    Japonci danes volijo vseh 465 poslancev spodnjega doma parlamenta. LDP trenutno zaseda 198 sedežev in želi doseči rezultat, ki bi ji prinesel najmanj 233 poslanskih mest in samostojno udobno večino, ki bi jo še okrepila v koaliciji z desno Stranko za inovacije (Ishin).

    Ankete napovedujejo prepričljivo zmago LDP, podpora stranki se je pred volitvami gibala med 35 in 42 odstotki.

    Takaichi, ki pripada desnemu krilu konservativne LDP, se je oddaljila od ustaljenih političnih vzorcev. Predstavlja se kot izredno delavna, pristna in kot simbol sprememb, zelo je priljubljena med mladimi.

    LDP računa na visoko zmago, s katero si želi zagotoviti trden mandat za ambiciozne cilje in ukrepe - zlasti na področju financ in gospodarstva. Med pomembnimi predvolilnimi temami so bile še pokojnine in zdravstvo, pa tudi varnost, obramba ter zunanja in mednarodna politika.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi pritiska je na trenutke tudi malo zbegana, karto bi vrgla na dve tekmici

    Nika Prevc je na treningu potrdila vlogo glavne favoritinje za današnjo tekmo smučarskih skakalk na OI. V soju žarometov je bila tudi na slovesnem odprtju.
    Miha Šimnovec 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Iz Omana

    Sepp Kuss: Ne bom pozabil, kako zagnan in strasten je bil Primož Roglič

    Sepp Kuss: Izjemni ameriški pomočnik se je v Omanu za Delo razgovoril tudi o dirkanju s Pogačarjem in slovenskih koreninah
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Glasba in družba

    Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

    Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Težave pred začetkom

    Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

    Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
    6. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mednarodna politika

    Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

    Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
    Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Glasba in družba

    Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

    Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

