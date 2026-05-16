Hujše stiske še ni bilo, svarijo Kubanci

Ameriška izvidniška letala obletavajo otok, na katerem so ljudje zaradi pomanjkanja vse bolj obupani.

Svet spremlja novice o velikih dogodkih, ki zanimajo veliko ljudi in prinašajo dobičke, denimo ameriško-kitajske pogovore. Kubanska kriza je odrinjena na obrobje. Nikomur več ni mar, kaj se dogaja nekoč upoštevanim, celo hvaljenim Kubancem, ki so se dolgo dobro držali v nenehnem neenakopravnem prerivanju s severnimi sosedi. Kubanci, ki imajo vsega dovolj, protestirajo na ulicah proti režimu, ki jim ne zagotovi goriva, hrane in mirnega sna, pa tega niti ameriške agencije ne opazijo več. Zdaj, ko je Donald Trump v Pekingu, se s Kubo in njenimi težavami ukvarja zunanji minister Marco Rubio, Kubanec, sin kubanskih izseljencev iz Miamija, ki zadnje čase skoraj vsak dan poudari, da Kuba potrebuje spremembe, te pa niso mogoče brez spremembe vladajoče garniture. O tem so se domnevno že pogajali ...