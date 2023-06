Humanitarna katastrofa se stopnjuje, vzhodna frontna črta žari

V nadaljevanju preberite:

Tri dni po tem, ko se je – najverjetneje zaradi eksplozije – zrušil del jezu hidroelektrarne Nova Kahovka, se je gladina reke Dneper začela počasi zniževati. V povprečju je gladina mogočne reke v spodnjem toku še vedno pet metrov višja, v celoti pa je poplavljenih več kot 600 kvadratnih kilometrov ozemlja na obeh bregovih reke, ki je v svojem južnem delu tudi ena izmed ključnih frontnih črt vojne v Ukrajini.

Danes so tako na desnem bregu Dnepra, ki ga nadzira ukrajinska vojska, kot na levem, okupiranem bregu, ki je pod nadzorom ruske vojske, še vedno potekale evakuacije civilnega prebivalstva. Evakuacija iz poplavljenih območij veliko bolj organizirano in učinkovito poteka na desnem bregu, kjer civilnemu prebivalstvu, med katerim je največ upokojencev, pomagajo vojska, policija, civilna zaščita in prostovoljci.

Razmere na okupiranem levem bregu Dnepra so kaotične. Ruska vojska – številni častniki so se ob začetku povodnji razbežali, veliko vojakov je ostalo ujetih v krošnjah dreves, narasla voda je odplaknila veliko vojaške opreme – je močno omejila dostop prostovoljcem. Humanitarne pomoči je premalo. Evakuacije so na območjih pod ruskim nadzorom še vedno izrazito selektivne. Upati gre, da se bo to v prihodnjih dneh spremenilo, saj so se Združeni narodi – z neopravičljivo zamudo – odločili na prizadeta območja poslati tudi svoje reševalne ekipe.