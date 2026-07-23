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    Svet

    Hutijevci prevzeli odgovornost za napad na savdski tanker

    Ameriški napadi na Iran se nadaljujejo, Teheran odgovarja po regiji, hutijevci pa trdijo, da so v Rdečem morju napadli dva savdska tankerja.
    FOTO: Reuters 
    Galerija
    FOTO: Reuters 
    STA
    23. 7. 2026 | 08:31
    23. 7. 2026 | 08:43
    3:45
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    Ameriške sile so že 12. noč zapored napadle cilje v Iranu, islamska republika pa je odgovorila z napadi na cilje v regiji. Medtem jemenski uporniški hutijevci trdijo, da so ponoči napadli savdska tankerja v Rdečem morju, ker naj bi kršila hutijevsko blokado Savdske Arabije.

    Kot je na družbenem omrežju X sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom), so ameriške sile ponoči ponovno napadle vojaške cilje v Iranu. Pri tem je zapisalo, da je bil namen napadov še dodatno oslabiti iranske zmogljivosti, ki predstavljajo grožnjo civilnim mornarjem in komercialnim plovilom, ki plujejo po regionalnih vodah.

    V poznejši objavi je Centcom navedel, da so z napadi zaključili in da so bili tarče med drugim iranske pomorske zmogljivosti, skladišča raket in brezpilotnih letal ter sredstva zračne obrambe.

    V Hormuški ožini izbruhnil požar

    Iranski državni mediji, ki jih povzema britanski BBC, so poročali, da sta bili v ameriških napadih v sredo ubiti dve osebi na jugu države v bližini meje z Irakom in da je na tankerju v Hormuški ožini po eksploziji izbruhnil požar.

    Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so pozneje iz Kuvajta, Bahrajna in Jordanije poročali, da se odzivajo na zračne napade oziroma so sprožili alarme za tovrstno nevarnost. Iranska vojska je med drugim potrdila, da je napadla ameriške baze v Kuvajtu.

    Iranska revolucionarna garda je danes zatrdila, da je v Hormuški ožini ustavila tri naftne tankerje, ki so želeli prečkati to za izvoz bližnjevzhodnih energentov strateško pomembno ožino. »Hormuška ožina je pod našim nadzorom ... in vsaka ladja, ki so jo zavedle ZDA ter namerava pluti brez uskladitve z Islamsko republiko Iran, bo doživela enako usodo,« je v izjavi izpostavila garda.

    Tankerja sta menda kršila njihovo pomorsko blokado

    Medtem pa proiranski hutijevci, ki so v ponedeljek naznanili pomorsko blokado Savdske Arabije, danes trdijo, da so z droni in raketami izvedli napad na dva savdska tankerja v Rdečem morju, in sicer tankerja Encelia in Layla. Tiskovni predstavnik hutijevske vojske Jahja Sari je po poročanju BBC zatrdil, da sta tankerja kršila njihovo pomorsko blokado.

    Savdska Arabija je davi potrdila, da je bil tanker Encelia ponoči med plovbo v Rdečem morju zadet in da je na krovu izbruhnil požar, o drugem plovilu pa ni podala informacij.

    Britanska pomorska agencija UKMTO je sporočila, da je kapitan enega tankerja sporočil, da jih je približno 70 navtičnih milj jugozahodno od savdskega mesta Al Šukajk zadel neznani projektil, ki je povzročil požar.

    Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo pred novim valom napadov ameriške vojske na Iran na svojem družbenem omrežju truth social sicer zagrozil, da bodo za vsak iranski napad na plovila v Hormuški ožini odgovorili z uničenjem iranskega mostu ali elektrarne.

    V torek pa je Trump zagotovil, da bodo »opravili« tudi s hutijevci, če bodo ti blokirali Rdeče morje. Slednje je po navedbah BBC od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran, ki so privedli do zaprtja Hormuške ožine, postalo ključno za prevoz nafte iz Savdske Arabije.

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